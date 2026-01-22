Krytycy Roberta Lewandowskiego mogą rozłożyć ręce. Polak wśród najlepszych!

Za Robertem Lewandowskim przemawiają liczby. Zdobywając gola w meczu Ligi Mistrzów dla FC Barcelony, polski piłkarz kolejny raz zadziwił ekspertów. Dla RL9 było to trafienie numer 106 w historii występów w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych UEFA. W których „Lewy” występuje nieprzerwanie od 15. ostatnich sezonów.

„Lewy” wśród najlepszy. Ta statystyka pokazuje fenomen Polaka

Lewandowski na przełamanie w obecnej edycji LM musiał czekać aż do siódmego meczu fazy ligowej. Co więcej, napastnik FC Barcelony rozpoczął od… samobójczego trafienia, które wpadło na konto Slavii Praga.

Ostatecznie jednak Barca wygrała 4:2 w stolicy Czech, a Lewandowski ustalił wynik spotkania, trafiając w drugiej części spotkania.

Wojciech Frączek, współautor Encyklopedii Ekstraklasy, znany statystyk piłkarski (związany m.in. z TVP Sport), wyliczył wszystkie gole zdobyte przez RL9 w oficjalnych meczach, w których Polak brał udział. Dorobek Lewandowskiego jest imponujący.

„Robert Lewandowski, by znaleźć się w TOP5 najlepszych strzelców na świecie – w historii futbolu w seniorskich meczach oficjalnych – musi jeszcze strzelić 14 bramek. Teraz zajmuje 8. miejsce w tej klasyfikacji (13 goli mniej niż Pele, który jest piąty)” – napisał Frączek na portalu X, podając również czołową dziesiątkę prowadzonej przez siebie klasyfikacji.

Spoglądając na listę, są tam po prostu najwięksi z największych w dziejach futbolu. Lewandowski w najlepszej dziesiątce wyprzedził już Niemca Gerda Müllera oraz Węgra Ferenca Puskása.

Liderem zestawienia jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w swojej karierze zdobył już 960 goli, co jest wynikiem wręcz kosmicznym. Za jego plecami znajduje się za to Lionel Messi. Argentyńczyk może się pochwalić dorobkiem na poziomie 907 trafień do siatki.

Czy Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelonie? Najnowsze wieści

Równolegle z trwającym sezonem 2025/26, nie milkną co rusz to nowe doniesienia w kontekście klubowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. „Lewy” ma bowiem obowiązujący kontrakt z Barcą do czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że aktualni mistrzowie Hiszpanii pożegnają się z polskim napastnikiem.

Skąd takie wnioski? Tego typu informacje pojawiają się w hiszpańskich czy katalońskich mediach, ale również w międzynarodowym przekazie. O sytuacji Lewandowskiego informował m.in. słynny transferowy newsman Fabrizio Romano. RL9 najwyraźniej chciałby pozostać w stolicy Katalonii, ale w tym wypadku… do tanga trzeba dwojga.

„Lewy” w sierpniu b.r. skończy 38 lat. Dodatkowo napastnik Barcy stracił końcówkę minionego sezonu oraz początkową fazę obecnie trwającego – ze względu na powracającą kontuzję uda. Z pewnością w Barcelonie kalkulują względem wysokich zarobków Polaka oraz tego, ile mógłby jeszcze dać drużynie. Lewandowski w szeregach Barcelony gra od lata 2022 roku. Do Barcy Polak przeniósł się z Bayernu Monachium, w którego szeregach był wielką gwiazdą – nie tylko klubu – ale całej Bundesligi.

Najbardziej realny scenariusz RL9 na kolejny sezon? Wydaje się, że faktycznie, tak jak informowała „Marca”, Barca może czekać z podjęciem decyzji względem Polaka do końca sezonu. Klub może obserwować rynek transferowy, szukając odpowiedniego następcy dla „Lewego”. Posiadania samego Ferrana Torresa, to zdecydowanie za mało, jeśli myśleć o walce o najwyższe cele na kilku frontach.

