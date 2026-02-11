Nieoczywisty problem Grenlandczyków. „Szkoda ze względu dzieci i młodzież”

W 2025 roku Grenlandia stała się jednym z najgorętszych punktów na geopolitycznej mapie świata. Wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym siłowym zajęciu wyspy wywołały spore poruszenie. Nie samym lękiem przed inwazją człowiek jednak żyje. Tamtejsza reprezentacja piłkarska zwraca uwagę, że nie może rywalizować o punkty z innymi krajami, ponieważ nie została przyjęta do UEFA ani CONCACAF, która zrzesza kraje Ameryki Północnej i Środkowej.

Grenlandia nie może rozgrywać meczów o stawkę

Co gorsza, spośród 41 krajów związkowych CONCACAF, wszystkie zagłosowały za odrzuceniem wniosku Grenlandii. — Wszyscy chcą grać w dużych turniejach, my też. Próbowaliśmy dostać się CONCACAF. Nie powiedziano nam, dlaczego nie możemy tam grać. Nie dostaliśmy żadnego wyjaśnienia — żalił się Ejler.

Selekcjoner reprezentacji Grenlandii Morten Rutkjaer z Danii nie krył, że bardzo nie podoba mu się taka sytuacja. – To niewiarygodne. Szkoda ze względu dzieci i młodzież, które teraz nie mają po co grać ani o czym marzyć – podkreślał. Przyznał, że wszyscy w kadrze są zdenerwowani i rozczarowani.

– Gdyby porównać nas z innymi federacjami w strefie CONCACAF, to z mniejszymi nacjami mielibyśmy szanse. Szkoda, że nie pozwolono nam grać – dodawał cytowany wcześniej Ejler. – Nie jestem pewien, ale może stać za tym polityka – zastanawiał się głośno piłkarz, wracając do międzynarodowego sporu o Grenlandię. Zapowiadał, że nie porzuci starań o przyjęcie do którejś z międzynarodowych federacji.

Reprezentant Grenlandii o groźbach Trumpa: To absurdalne

Piłkarz nie wahał się też, kiedy zapytano go o politykę. Deklarował, że nie chce, by Grenlandia kiedykolwiek stała się częścią Stanów Zjednoczonych. – Wszyscy rozumiemy, dlaczego Trump chce Grenlandię. To, co mówi, jest aroganckie, to brak szacunku dla Grenlandii i Danii. To smutne, że człowiek z taką władzą chce Grenlandię. To absurdalne – oceniał.

– Na początku brzmiało to nierealistycznie, że ktoś chce przejąć nasz kraj, ale teraz wygląda to poważniej. Wielu ludzi boi się tego. Mamy szczególną wieź z Danią, jesteśmy jej częścią i teraz boimy się, że może to się stać. W kadrze mamy obawy, że ta sytuacja może wpłynąć na nasz zespół – mówił.

