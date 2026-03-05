Nieodwołalna decyzja w polskim futbolu. Walkower stał się faktem!

Na portalu X pojawiło się specjalne oświadczenie szefa krakowskiego klubu. Jarosław Królewski, właściciel i prezes lidera Betclic 1. Ligi, podjął decyzję, o której uprzedzał od kilkunastu godzin.

„Drodzy Kibice Wisły Kraków, Droga społeczności polskiej piłki nożnej,

Mimo wszystkich podjętych prób, z ogromnym żalem i rozdartym sercem muszę stwierdzić, że nie udało mi się zmienić otaczającej nas rzeczywistości. Kibice Wisły Kraków nie będą mogli obejrzeć meczu z trybun stadionu we Wrocławiu.

Jestem kibicem tego klubu. Jestem jego właścicielem i prezesem, który przez ostatnie lata oddał temu miejscu wszystko, co miał. Czuję odpowiedzialność zarówno za przeszłość, jak i za przyszłość Wisły Kraków.

Każdego dnia uczę się tej roli. Zapewne popełniam wiele błędów. Zawsze jednak moją intencją jest działać w sposób autentyczny i próbować – choćby w niewielkim stopniu – zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepszą.

Tym razem, mimo walki i wielu rozmów, nie udało się. Każdy z Was może sam ocenić skalę kłamstw, obłudy i cynizmu, których doświadczyliśmy w ostatnich dniach.

Chciałbym przeprosić wszystkich pracowników klubu, nasz sztab szkoleniowy, zawodników, trenerów, sponsorów, partnerów oraz każdego, kogo ta decyzja dotknie bezpośrednio lub pośrednio.

Są jednak w życiu momenty, kiedy – jak mawiają klasycy – są rzeczy, które warto zrobić, nawet jeśli się to nie opłaca.

Dlatego podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu.

Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna.

Wierzę, że Wiślacy oraz wszyscy Ci, którym zależy na zmianach w polskiej piłce nożnej, zrozumieją jej sens.

Jarosław Królewski

Prezes i właściciel TS Wisła Kraków S.A”.

O napiętej sytuacji na linii wrocławsko-krakowskiej informowaliśmy szerzej w osobnym tekście na łamach WPROST.

Trzeba przyznać, że spoglądając na ostatnie kilkanaście lat, z pewnością jest to pierwsza tego typu sytuacja w polskiej piłce klubowej. Wisła Kraków twardo postawiła jednak na swoim, nie czekając na ew. ruch ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

