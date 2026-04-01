Gigant trafił do piekła! Koszmarna klęska i prawdziwe szaleństwo na ulicach

Na początek rozstrzygnięcia zapadły – spoglądając na europejskie zegarki – właśnie w strefie UEFA. Wśród przegranych w finałach można zapisać reprezentację Polski, która pomimo heroicznej walki, przegrała na wyjeździe ze Szwecją (2:3).

Oprócz Szwedów, wśród europejskich reprezentacji awans wywalczyły: Czechy (po serii rzutów karnych z Danią), Turcja (wygrana na wyjeździe z Kosowem) oraz Bośnia i Hercegowina. Ci ostatni rozprawili się z Włochami na swoim terenie, remisując 1:1, ale wygrywając konkurs rzutów karnych aż 4:1. W kraju po takim sukcesie zapanowała euforia.

Włochy znów nie jadą na mundial! Koszmar Italii trwa od 2006 roku

Trudno w to uwierzyć, ale odkąd włoska drużyna zdobyła mistrzostwo świata – niemal dokładnie dwie dekady temu (MŚ 2006 w Niemczech) – Italia nie zdołała osiągnąć na mundialu nic wielkiego. Ba, co więcej, o ile w 2010 i 2014 włoska reprezentacja pojawiła się na turnieju MŚ (w obu przypadkach odpadnięcie po fazie grupowej), kolejne trzy mundiale to katastrofa już na etapie eliminacji.

To tym bardziej szokujące, że na Półwyspie Apenińskim futbol jest po prostu religią.

Oprócz europejskich reprezentacji po barażach na MŚ awansowały również Irak i Demokratyczna Republika Konga. Irakijczycy na udział w mundialu czekali 40 lat. Kongijczycy jeszcze dłużej, bo aż 52.

Przypomnijmy, że MŚ 2026 odbędą się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To pierwszy taki przypadek w dziejach piłkarskich MŚ, żeby zafunkcjonowała aż trójka państw-gospodarzy. Dodatkowo MŚ 2026 będą też historyczne pod względem liczby uczestników, największe, bo łącznie zagra aż 48 reprezentacji.

Turniej zaplanowano od 11 czerwca do 19 lipca. Mecz otwarcia będzie miał miejsce na Estadio Azteca w Mexico City. Natomiast finał odbędzie się w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

MŚ 2026 – podział na turniejowe grupy

Grupa A: Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Czechy



Kanada, Bośnia i Hercegowina, Katar, Szwajcaria Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja



Stany Zjednoczone, Paragwaj, Australia, Turcja Grupa E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador



Holandia, Japonia, Szwecja, Tunezja Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia



Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj Grupa I: Francja, Senegal, Irak, Norwegia



Argentyna, Algieria, Austria, Jordania Grupa K: Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia



Reprezentacja Polski przerwała szczególną serię. Wielki turniej bez Polaków!

Spoglądając na najnowszą historię, MŚ 2026 będą szczególnie smutne dla polskich kibiców. Od 2016 roku reprezentacja Polski konsekwentnie jeździła bowiem na kolejne, największe turnieje.

Tę serię rozpoczął zespół prowadzony przez trenera Adama Nawałkę, podczas Euro 2016. Ten turniej przyniósł również największy sukces dla reprezentacji Polski z XXI wieku, mianowicie miejsce w ćwierćfinale i nieszczęśliwą, minimalną porażkę z Portugalią (późniejsi mistrzowie) po serii rzutów karnych.

Następnie Polacy kolejno brali udział w: MŚ 2018 (Rosja, odpadnięcie po fazie grupowej), Euro 2020 (w kilku krajach, ostatecznie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19, brak awansu z grupy), MŚ 2022 (Katar, awans do fazy pucharowej na mundial po raz pierwszy od 1986 roku, porażka z Francją – późniejszymi wicemistrzami świata) i Euro 2024 (Niemcy, odpadnięcie po rozgrywkach grupowych).

Jak zatem widać, to pierwsze tak smutne rozstrzygnięcie dla reprezentacji Polski po dekadzie udanych eliminacji, czy to do MŚ, czy ME. Gorzką pigułkę trzeba będzie jednak przełknąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że do ostatnich dwóch turniejów (tj. MŚ 2022 i Euro 2024) Polacy dostali się stosunkowo szczęśliwie, wykorzystując swoją drugą szansę, poprzez wygrane mecze barażowe.

Ze Szwedami ta sztuka się nie udała.

