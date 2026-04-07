Robert Lewandowski zagrał na nosie krytykantom. Dlaczego w Polsce cisza?

Nie jest tajemnicą, że w kontekście Roberta Lewandowskiego – polskiemu napastnikowi najczęściej wypominana jest metryka – mianowicie skończone 37 lat i już 38 urodziny w sierpniu b.r.

Fakty są jednak takie, że choć RL9 rzeczywiście jest już niemal na ostatniej prostej swojej kariery, nadal potrafi zaczarować pod względem swojego snajperskiego instynktu. Na własnej skórze w ostatnich dniach przekonała się o tym bardzo solidna drużyna madryckiego Atletico. FC Barcelona dzięki trafieniu Polaka zwyciężyła w prestiżowym i bardzo istotnym spotkaniu, biorąc pod uwagę potknięcie w LaLiga Realu Madryt.

Wiele wskazuje na to, że trafienie Polaka będzie miało kluczowe znaczenie w walce o skuteczną obronę mistrzowskiego tytułu w Hiszpanii przez Dumę Katalonii.

Robert Lewandowski wśród najlepszych! Polak jest niedoceniany w ojczyźnie?

Ciekawą statystykę pod kątem tegorocznych dokonań RL9 można odnaleźć na portalu X. Jak się okazuje, Lewandowski ma na swoim koncie 10 trafień w bieżącym roku kalendarzowym. Czyli dokładnie tyle samo, co najgroźniejszy napastnik Realu Madryt – przynajmniej w teorii – Kylian Mbappe. Francuz ma kiepskie ostatnie tygodnie, sporo stracił również za sprawą kontuzji. Nie zmienia to jednak faktu, że RL9 może pochwalić się takim samym bramkowym dorobkiem w 2026 roku.

Co więcej, Lewandowski ma lepszą skuteczność od Erlinga Haalanda. Norweg w barwach Manchesteru City w pierwszych trzech miesiącach roku wyraźnie zgasł. Trudno powiedzieć, jaka będzie jego przyszłość na boiskach Premier League. Kilkukrotnie w kontekście Haalanda mówiono również, jako potencjalnym... następcy RL9 w szeregach Barcy. Ten scenariusz obecnie nie wydaje się być jednak na tyle realny, a katalońskie źródła (m.in. miejscowi dziennikarze) przekonują bardziej o spoglądaniu w kierunku Juliana Alvareza – argentyńskiego napastnika wspomnianego Atletico.

Jak wygląda dorobek Lewandowskiego w szczegółach? W 25 ligowych występach dla Barcy polski napastnik zdobył 12 goli. W meczu o Superpuchar Hiszpanii RL9 dołożył jedno trafienie. Do tego Liga Mistrzów i 4 gole Lewandowskiego w 9 meczach.

I dorobek reprezentacyjny, w kampanii 2025/26 Lewandowski w dziewięciu występach zanotował pięć trafień.

Co ciekawe, gdyby poszukać informacji o Lewandowskim, często w przestrzeni mediów społecznościowych więcej dobrego można przeczytać o Polaku ze strony... zagranicznych źródeł. Tak wygląda choćby kwestia strzelonego gola RL9 w meczu z Atletico. Bardziej fachowe publikacje poruszają wątek pracy, jaką napastnik potrafi wykonać dla zespołu w polu karnym, znajdując się w odpowiednim momencie i chwili, żeby – choćby szczęśliwie, ciałem – ale jednak wpakować piłkę do siatki.

Czytaj też:

Reprezentant Polski trafi do Premier League? Głośne doniesienia o transferze!Czytaj też:

Oto następcy Roberta Lewandowskiego. Tak wygląda przyszłość reprezentacji Polski