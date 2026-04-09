FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka! Właśnie to ogłoszono

Wraz z nim powołania otrzymali jego asystenci – Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Skład polskiego zespołu uzupełni Tomasz Kwiatkowski, który będzie pracował przy meczach jako sędzia VAR.

Jako pierwszy informację przekazał Rafał Rostkowski. Wieloletni sędzia piłkarski, również z doświadczeniem międzynarodowym, obecnie współpracujący m.in. z redakcją TVP Sport.

Jest decyzja ws. Szymona Marciniaka! Polak prowadził finał mundialu

Pochodzący z Płocka Marciniak w ostatnich miesiącach z pewnością zniknął nieco z największej sceny, a do obecności na takowej – na przestrzeni lat – z pewnością przyzwyczaił kibiców. Dlatego też pojawiały się komentarze, sugerujące, że Polak może nie znaleźć się wśród wybrańców na tegoroczny mundial.

FIFA chce mieć jednak w swoim gronie tak doświadczonego arbitra. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że Polak na poprzednich MŚ spisał się rewelacyjnie, otrzymując w nagrodę nominację na prowadzenie finału mundialu. Ze swojej roli, razem z resztą polskiej obsady, Marciniak wywiązał się znakomicie. Tym bardziej że mecz o puchar okazał się jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym widowiskiem w dziejach. Ostatecznie dopiero w serii rzutów karnych Argentyna okazała się lepsza od Francji.

Marciniak na swoim koncie ma również prowadzenie meczów podczas: Superpucharu Europy UEFA 2018, Mistrzostw Europy 2016, Mistrzostw Europy 2024, Mistrzostw Świata 2018. A także finału Ligi Mistrzów UEFA 2022/23 oraz finału Klubowych Mistrzostw Świata 2023. Polski sędzia był wielokrotnie wyróżniany za swoją pracę, choć – jak to bywa na tego typu, eksponowanym stanowisku – nie brakuje również krytykantów, co do pracy wykonywanej przez Marciniaka.

FIFA kolejny raz z uznaniem podeszła jednak do pozycji Polaka na arenie międzynarodowej.

Dodajmy, że w styczniu b.r. polski arbiter skończył 45 lat.

