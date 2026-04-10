Robert Lewandowski poruszająco o śmierci Jacka Magiery. Świat piłki jest w szoku

Tragiczne wieści o śmierci Jacka Magiery napłynęły w piątkowe (tj. 10 kwietnia) południe z Wrocławia. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska, podczas porannego biegu, zasłabł II trener reprezentacji Polski. Niestety, pomimo długiej akcji reanimacyjnej, życia cenionego szkoleniowca nie udało się uratować.

Jacek Magiera nie żyje. Tragiczne wieści o śmierci z Wrocławia

Właściwie z każdego możliwego kierunku napływają wpisy, dotyczące odejścia trenera Magiery. Wpis w mediach społecznościowych umieścił m.in. Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zamieścił zdjęcie, w którym spaceruje właśnie w towarzystwie „prawej ręki” Jana Urbana.

To obrazek z ostatniego, marcowego zgrupowania, w trakcie którego Polacy walczyli w barażach o awans na MŚ 2026.

„Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych” – napisał w mediach społecznościowych kapitan reprezentacji Polski.

Głos zabrał również Zbigniew Boniek, legenda polskiego futbolu, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezydent UEFA.

– Są takie rzeczy, informacje i newsy, które trudno skonsumować. Jechałem samochodem i dostałem wiadomość, że Jacek poszedł rano pobiegać, zasłabł, nie wrócił do domu i już nie żyje. Brak słów, nie wiadomo, co powiedzieć […] Życie i zdarzenia wokół nas bywają czasem okrutne. Jacek Magiera była jednym z tych ludzi, do których miałem największy szacunek – przyznał Boniek dla Polsatu Sport.

Polski Związek Piłki Nożnej podjął również decyzję, że w związku ze śmiercią Jacka Magiery, wszystkie weekendowe mecze w kraju – na poziomie ogólnopolskim – będą poprzedzone minutą ciszy.

„W związku ze śmiercią Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi, Betclic 2. Ligi i Betclic 3. Ligi oraz Orlen 1. Ligi i 2. Ligi Kobiet, rozgrywane w dniach 10-13 kwietnia 2026 roku, zostaną poprzedzone minutą ciszy. Od minuty ciszy rozpocznie się również niedzielny mecz kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19 kobiet Polska – Rumunia w Gnieźnie oraz wtorkowe spotkanie kwalifikacji do mistrzostw świata kobiet Polska – Irlandia w Gdańsku” – czytamy w piątkowym komunikacie polskiej federacji piłkarskiej.

Jacek Magiera zmarł w wieku zaledwie 49 lat. Jego śmierć to ogromny szok dla środowiska piłkarskiego w Polsce.

Rodzinie i bliskim nieodżałowanego trenera – składamy najszczersze wyrazy współczucia.

