Piękny gest Śląska Wrocław. Przejmujące obrazki w dniu śmierci Jacka Magiery

Tragiczne wieści o śmierci Jacka Magiery napłynęły w piątkowe (tj. 10 kwietnia) południe z Wrocławia. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska, podczas porannego biegu, zasłabł II trener reprezentacji Polski. Niestety, pomimo długiej akcji reanimacyjnej, życia cenionego szkoleniowca nie udało się uratować.

Jacek Magiera nie żyje. Piękne gesty piłkarskiego Śląska Wrocław

Tak jak już wcześniej informowaliśmy, Polski Związek Piłki Nożnej podjął natychmiastową decyzję uczczeniu pamięci minutą ciszy przed weekendowymi meczami piłkarskimi na ogólnopolskim poziomie.

„W związku ze śmiercią Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi, Betclic 2. Ligi i Betclic 3. Ligi oraz Orlen 1. Ligi i 2. Ligi Kobiet, rozgrywane w dniach 10-13 kwietnia 2026 roku, zostaną poprzedzone minutą ciszy. Od minuty ciszy rozpocznie się również niedzielny mecz kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19 kobiet Polska – Rumunia w Gnieźnie oraz wtorkowe spotkanie kwalifikacji do mistrzostw świata kobiet Polska – Irlandia w Gdańsku” – czytamy w piątkowym komunikacie polskiej federacji piłkarskiej.

Akurat w piątek (tj. 10 kwietnia), w dniu śmierci trenera Magiery, swój mecz miał do rozegrania Śląsk Wrocław. Klub, w którym w ostatnich latach pracował pochodzący z Częstochowy szkoleniowiec. W stolicy Dolnego Śląska Magiera najpierw zakwalifikował się do europejskich pucharów, następnie został zwolniony, żeby ponownie wrócić – i zdobyć wicemistrzostwo Polski.

Dwa podejścia do WKS szkoleniowiec zaliczył w latach 2021-22 oraz 2023-24. We Wrocławiu Magiera funkcjonował zresztą na co dzień, mieszkając z rodziną właśnie w tym dolnośląskim mieście.

Pierwszoligowy Śląsk przed meczem z Polonią w Warszawie – również mieści bardzo bliskim Magierze – wykonał piękny, symboliczny gest. Drużyna wyszła bowiem na boisko w koszulkach z krótkim, jakże wymownymi inicjałami „JM”.

Dodatkowo imię i nazwisko nieodżałowanego trenera skandowali również kibice WKS, zgromadzeni na trybunach stadionu Polonii.

Jacek Magiera zmarł w wieku zaledwie 49 lat. W ostatnim czasie był II trenerem reprezentacji Polski, będąc najbliższym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana.

