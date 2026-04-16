Wzruszająca scena na pogrzebie Jacka Magiery. Prezydent Nawrocki zadziałał

W czwartek 16 kwietnia na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jacka Magiery. Po mszy żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, rodzina, przyjaciele i kibice udali się na cmentarz, by pożegnać cenionego trenera.

Pogrzeb Jacka Magiery. Kto był obecny na cmentarzu?

W uroczystości pogrzebowej udział wzięli prezydent Karol Nawrocki, prezes PZPN Cezary Kulesza czy minister sportu Jakub Rutnicki.

Obecni byli także m.in. Jan Urban, Robert Lewandowski, Dariusz Szpakowski, Jacek Zieliński, Kamil Glik, Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Artur Jędrzejczyk, Michał Żyro, Jakub Wawrzyniak, Jakub Kosecki, Wojciech Kowalewski, Jacek Krzynówek, Bogusław Leśnodorski, Maciej Murawski, Aleksandar Vuković, Andrzej Strejlau, Czesław Michniewicz, Władysław Żmuda, Stefan Majewski oraz Dariusz Mioduski.

Jacek Magiera odznaczony przez prezydenta Nawrockiego

Prezydent postanowił oficjalnie docenić osiągnięcia zmarłego trenera i piłkarza. W trakcie pogrzebu przyznał mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrała żona Jacka Magiery, Magdalena.

Jacek Magiera żegnany był tłumnie przez osoby związane z Legią, ponieważ przez 9 lat występował w tym klubie jako piłkarz, a później przez 11 pełnił tam funkcję trenera. Od 2021 do 2024 roku był trenerem Śląska Wrocław, by w 2025 roku dołączyć do Jana Urbana w charakterze asystenta selekcjonera reprezentacji narodowej.

Przedwczesna śmierć Jacka Magiery

10 kwietnia w wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski. Według nieoficjalnych doniesień Radia Wrocław, polski szkoleniowiec miał w piątkowy poranek zasłabnąć podczas treningu biegowego.

Po szybkiej interwencji zespołu medycznego został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, mimo podjętych działań, życia Jacka Magiery nie udało się uratować.

