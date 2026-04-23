Wielki gest Roberta Lewandowskiego. To dopiero była niespodzianka!

Robert Lewandowski obecny w trakcie zbiórki Źródło: YouTube / łatwogang / Zrzut ekranu
Youtuber Łatwogang zdecydował się na wyjątkowy stream, wspierający fundację Cancer Fighters. Do akcji niespodziewanie dołączył na żywo sam Robert Lewandowski.

Łatwogang zadeklarował, że przez dziewięć dni będzie słuchał utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, w trakcie streama na żywo, za pośrednictwem swojego – bardzo popularnego – kanału na YouTube.

Fundacja Cancer Fighters z Bedoesem 2115 i Mają Mecan stworzyli wyjątkowy utwór muzyczny, który stał się swoistą odpowiedzią na chorobę. W tym szczególnym przypadku mowa o chorobie nowotworowej.

Robert Lewandowski wsparł walkę z rakiem. Szczególny gest kapitana reprezentacji

Tak jak wspomniany utwór, również stream prowadzony przez Łatwoganga, błyskawicznie okazał się sukcesem. W trakcie transmisji do wsparcia charytatywnej akcji dołączył np. Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywał, że jest pod dużym wrażeniem zaangażowania i tego, jak świetna to inicjatywa.

– Zobaczyłem wczoraj tę akcję. Jeszcze wczoraj w nocy, po meczu, oglądałem, jak to wygląda. Super sprawa, że wspieracie dzieciaki [...] Zachęcam każdego do pomocy. Każdy ma inne możliwości, nikt nie będzie oceniał, kto ile wpłacił. Wielkie gratulacje za akcję, my też zawsze chętnie pomagamy, chociaż nie zawsze to widać. Jestem z Wami i trzymam kciuki – powiedział Lewandowski w trakcie streama.

Państwo Lewandowscy wielokrotnie w przeszłości wspierali przeróżne akcje charytatywne. Takim gestem Lewandowski tylko potwierdził, że ma otwarte serce i faktycznie, potrafi swoją osobą wesprzeć potrzebujących. Piłkarz FC Barcelony odpowiedział w trakcie połączenia na wiele pytań, poświęcając sporo czasu na obecność i wykręcenie naprawdę imponującego wyniku – zarówno pod względem oglądających na żywo – jak i wspierających całą akcję finansowo.

Lewandowski z uśmiechem zadeklarował również, że jeśli zbiórka przekroczy 10 mln złotych, to piłkarz wróci do prowadzenia konta na TikToku.

Co ciekawe, na streamie pojawił się również inny z kapitanów ważnej, polskiej drużyny – Mateusz Ponitka. W tym wypadku mowa o koszykówce. Padła również deklaracja... pojednania z Marcinem Gortatem, jeśli zbiórka osiągnie poziom 9 mln złotych.

Transmisje można oglądać na bieżąco, wspierając fundację Cancer Fighters.

Czym dokładnie zajmuje się fundacja Cancer Fighters? Oddajmy głos samym twórcom i opisowi, dostępnemu na oficjalnej stronie internetowej.

Cancer Fighters to fundacja dla osób chorych na raka. Niesiemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z całej Polski. Otaczamy opieką także bliskich naszych podopiecznych – bo rak to choroba, która dotyka całe rodziny. Dajemy siłę do działania i pokazujemy, że diagnoza to nie wyrok, a impuls do podjęcia walki, której nie trzeba toczyć samotnie. Team Cancer Fighters to nie tylko pracownicy i wolontariusze fundacji. To przede wszystkim pacjenci i ich najbliżsi, którzy informują nas o swoich potrzebach, partnerzy i przyjaciele Fundacji, którzy swoim zaangażowaniem umożliwiają chorym powrót do zdrowia. Razem łączymy siły, by każdy, kto usłyszy trudną diagnozę, wiedział, że może liczyć na realne wsparcie.

Stream Łatwoganga rozpoczął się w piątek, 17 kwietnia. W czwartek, 23 kwietnia o godzinie 21:00 kwota zbiórki przekraczała już 6,5 miliona złotych.

Źródło: WPROST.pl / YouTube / łatwogang / 2115 LABEL / fundacja Cancer Fighters