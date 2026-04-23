Wielki gest Roberta Lewandowskiego. To dopiero była niespodzianka!

Łatwogang zadeklarował, że przez dziewięć dni będzie słuchał utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, w trakcie streama na żywo, za pośrednictwem swojego – bardzo popularnego – kanału na YouTube.

Fundacja Cancer Fighters z Bedoesem 2115 i Mają Mecan stworzyli wyjątkowy utwór muzyczny, który stał się swoistą odpowiedzią na chorobę. W tym szczególnym przypadku mowa o chorobie nowotworowej.

Robert Lewandowski wsparł walkę z rakiem. Szczególny gest kapitana reprezentacji

Tak jak wspomniany utwór, również stream prowadzony przez Łatwoganga, błyskawicznie okazał się sukcesem. W trakcie transmisji do wsparcia charytatywnej akcji dołączył np. Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywał, że jest pod dużym wrażeniem zaangażowania i tego, jak świetna to inicjatywa.

– Zobaczyłem wczoraj tę akcję. Jeszcze wczoraj w nocy, po meczu, oglądałem, jak to wygląda. Super sprawa, że wspieracie dzieciaki [...] Zachęcam każdego do pomocy. Każdy ma inne możliwości, nikt nie będzie oceniał, kto ile wpłacił. Wielkie gratulacje za akcję, my też zawsze chętnie pomagamy, chociaż nie zawsze to widać. Jestem z Wami i trzymam kciuki – powiedział Lewandowski w trakcie streama.

Państwo Lewandowscy wielokrotnie w przeszłości wspierali przeróżne akcje charytatywne. Takim gestem Lewandowski tylko potwierdził, że ma otwarte serce i faktycznie, potrafi swoją osobą wesprzeć potrzebujących. Piłkarz FC Barcelony odpowiedział w trakcie połączenia na wiele pytań, poświęcając sporo czasu na obecność i wykręcenie naprawdę imponującego wyniku – zarówno pod względem oglądających na żywo – jak i wspierających całą akcję finansowo.

Lewandowski z uśmiechem zadeklarował również, że jeśli zbiórka przekroczy 10 mln złotych, to piłkarz wróci do prowadzenia konta na TikToku.

Co ciekawe, na streamie pojawił się również inny z kapitanów ważnej, polskiej drużyny – Mateusz Ponitka. W tym wypadku mowa o koszykówce. Padła również deklaracja... pojednania z Marcinem Gortatem, jeśli zbiórka osiągnie poziom 9 mln złotych.

Transmisje można oglądać na bieżąco, wspierając fundację Cancer Fighters.

Czym dokładnie zajmuje się fundacja Cancer Fighters? Oddajmy głos samym twórcom i opisowi, dostępnemu na oficjalnej stronie internetowej.

Cancer Fighters to fundacja dla osób chorych na raka. Niesiemy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z całej Polski. Otaczamy opieką także bliskich naszych podopiecznych – bo rak to choroba, która dotyka całe rodziny. Dajemy siłę do działania i pokazujemy, że diagnoza to nie wyrok, a impuls do podjęcia walki, której nie trzeba toczyć samotnie. Team Cancer Fighters to nie tylko pracownicy i wolontariusze fundacji. To przede wszystkim pacjenci i ich najbliżsi, którzy informują nas o swoich potrzebach, partnerzy i przyjaciele Fundacji, którzy swoim zaangażowaniem umożliwiają chorym powrót do zdrowia. Razem łączymy siły, by każdy, kto usłyszy trudną diagnozę, wiedział, że może liczyć na realne wsparcie.

Stream Łatwoganga rozpoczął się w piątek, 17 kwietnia. W czwartek, 23 kwietnia o godzinie 21:00 kwota zbiórki przekraczała już 6,5 miliona złotych.

