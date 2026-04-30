Śmierć medalisty i zasłużonego trenera. Smutne wieści ze świata sportu

Aleksander Papiewski swoją karierę trenerską rozpoczął, prowadząc grupy młodzieżowe Śląska Wrocław. Z tym samym klubem sięgnął również po swój największy sukces na ławce szkoleniowej.

twitter

WKS został bowiem wicemistrzem Polski w 1978 roku, właśnie pod batutą Papiewskiego.

Aleksander Papiewski nie żyje. To medalista MP ze Śląskiem Wrocław

Szkoleniowiec, który urodził się 12 maja 1939 roku, w swojej trenerskiej karierze prowadził wiele klubów – bardzo często związanych z regionem Dolnego Śląska. Po wspomnianym, początkowym okresie w barwach wrocławskiego WKS, Papiewski trenował m.in. Strzeliniankę Strzelin czy Pafawag Wrocław. Wychowankiem tego drugiego, nieistniejącego już klubu z dolnośląskiej stolicy, jest legendarny Tadeusz Pawłowski.

Jak pierwszy trener w Śląsku Wrocław Papiewski zameldował się wiosną sezonu 1977/78. Wcześniej był asystentem Władysława Żmudy. To były zresztą złote czasy dla WKS. Śląsk sięgał bowiem po mistrzostwo kraju (1977) oraz Puchar Polski (1976), będąc czołowym zespołem i regularnie grając w europejskich pucharach.

Warto dodać, że wspomniane wicemistrzostwo kraju (1978) to jeden z ważniejszych sukcesów w dziejach klubu z Wrocławia. Piłkarze Śląska w swojej historii łącznie sięgali bowiem po dwa tytuły mistrzowskie, cztery wicemistrzostwa (pierwsze w dziejach właśnie z Papiewskim) i trzy razy byli brązowymi medalistami.

Papiewski prowadził jako I trener Śląsk jeszcze dwukrotnie, w sezonie 1983/84 oraz 1998 roku. Trenował również m.in. Zagłębie Wałbrzych, Radomiaka Radom, Lechię Zielona Góra, Bielawiankę Bielawa, Polar Wrocław, czy Hetmana Zamość. Jak zatem widać, klubów, w których pracował szkoleniowiec, rzeczywiście było całkiem sporo.

Informacja o śmierci szkoleniowca została przekazana przez Śląsk Wrocław za pośrednictwem kont klubowych w mediach społecznościowych.

Aleksander Papiewski odszedł w wieku 86 lat.

Czytaj też:

Wrocław podziękował za życie Jacka Magiery. „On tylko zmienił sektor na trybunach”Czytaj też:

Ważne wieści dla kibiców w Polsce. Prawa do Ligi Mistrzów sprzedane!