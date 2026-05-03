Bednarek zdobył gola, który przypieczętował mistrzostwo. „Przejdzie do historii”

W sobotę 2 maja FC Porto wygrało z Alvercą 1:0, zapewniając sobie mistrzostwo Portugalii. Jedynego gola zdobył w tym spotkaniu Jan Bednarek, który jest jednym z bohaterów całego sezonu.

FC Porto mistrzem kraju. Bednarek doceniony

Portugalscy dziennikarze sportowi podkreślali, że polski zawodnik był od pierwszego do ostatniego meczu filarem obrony i tzw. kapitanem bez opaski, nieformalnym liderem drużyny. Eksperci z Antena 1 nazwali go kluczowym punktem defensywy.

Doceniono też Jakuba Kiwiora, który wspólnie z Bednarkiem tworzył „polski mur” w obronie Porto. Portugalczycy nie mają wątpliwości, żer to dobre występy tego duetu otworzyły drogę do transferu trzeciego Polaka – Oskara Pietuszewskiego. W sobotni wieczór 17-latek nie miał może udanego występu, ale wspólnie z kolegami może świętować mistrzostwo.

Bednarek zapisał się w historii Porto

Dziennikarze „A Bola” przy notach za spotkanie z Alvercą podkreślali, że Jan Bednarek przejdzie do historii jako zawodnik, który otworzył wynik w meczu, dającym tytuł mistrzowski. Wyżej od niego (6) oceniony został jedynie Diogo Costa (7).

Kiwior i Pietuszewski ocenieni zostali na 5. Ten pierwszy po otrzymaniu żółtej kartki musiał zejść w przerwie meczu. Drugi wytrwał na boisku godzinę, zanim został zmieniony. „Dopiero za 18 dni osiągnie pełnoletność, ale wiadomo, że dysponuje większą siłą fizyczną niż wielu dorosłych” – doceniali młodego zawodnika eksperci.

Choć do końca sezonu w Portugalii zostały jeszcze dwa mecze, już teraz warto docenić statystyki zespołu Francesco Farioliego. Zespół z dwoma Polakami w obronie stracił jedynie 15 bramek, strzelając ich 64. Punktów uzbierał 85, zaliczając 27 zwycięstw, 4 remisy i tylko jedną porażkę.

Druga w tabeli Benfica uzbierała punktów 76, mając 22 wygrane mecze, 10 zremisowanych i ani jednego przegranego. Sporting, który ma do rozegrania zaległe spotkanie, ma punktów 73, przy 22 zwycięstwach, 7 remisach i 2 przegranych.

