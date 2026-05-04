Oskar Pietuszewski kontra egzamin maturalny! Ten uśmiech mówi wszystko

W poniedziałek rozpoczęła się seria egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Edukacyjna oszacowała, że w 2026 r. do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 345 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ogólna liczba piszących będzie jednak wyższa, bo swoich sił będą próbować także osoby, które w poprzednich latach albo nie przystąpiły do egzaminu, albo oblały.

Wśród przystępujących do egzaminu dojrzałości w 2026 roku – jest Oskar Pietuszewski. Czyli jeden z największych talentów ostatnich lat w polskim futbolu.

Matura 2026: Oskar Pietuszewski dotarł na egzamin! Mistrz z uśmiechem na ustach

Obecnością w kraju reprezentanta Polski z rocznika 2008 pochwaliła się w mediach społecznościowych Jagiellonia Białystok. Pietuszewski to uczeń białostockiego Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia.

Co ciekawe, jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej Pietuszewski znajdował się w Portugalii, świętując zdobycie mistrzostwa kraju w barwach FC Porto. Ofensywnie usposobiony zawodnik trafił do legendarnego klubu zimą 2026 roku. Jak się okazało, Pietuszewski błyskawicznie stał się istotnym elementem układanki w zespole.

Dodajmy, że w FC Porto występuje jeszcze dwójka innych reprezentantów Polski – Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Pierwszy z wymienionych obrońców zdobył zresztą gola, który zadecydował o zwycięstwie FC Porto, pieczętującym zdobycie trofeum.

Pozostaje trzymać kciuki, żeby Pietuszewskiemu podczas maturalnego wyzwania poszło równie dobrze, co na boiskach – czy to w barwach FC Porto – czy w trykocie reprezentacji Polski.

Spoglądając na zdjęcie zamieszczone w mediach społecznościowych przez białostocki klub, wydaje się, że Pietuszewski był i jest gotowy do maturalnego wyzwania.

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

