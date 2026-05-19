Cristiano Ronaldo poznał kluczową decyzję. Mundialowa lista ogłoszona!

Warto przypomnieć, że w przypadku CR7 mowa o długowieczności, której może pozazdrościć legendzie futbolu wielu piłkarzy. Portugalczyk w lutym b.r. skończył 41 lat. Nadal utrzymuje się jednak w świetnej formie fizycznej, będąc największą gwiazdą ligi saudyjskiej. Cristiano Ronaldo gra w barwach Al-Nassr od 2023 roku.

MŚ 2026: Cristiano Ronaldo wśród powołanych! Będzie show na mundialu

We wtorek (tj. 19 maja) oficjalnie ogłoszono skład reprezentacji Portugalii podczas nadchodzącego mundialu. Szkoleniowiec Roberto Martinez potrafił na Cristiano Ronaldo, dając tym samym klucze do występu podczas szóstych MŚ w karierze CR7. Portugalski wirtuoz uczestniczy w mundialach nieprzerwanie od 2006 roku.

Co ciekawe, podobną regularnością może się pochwalić m.in. Lionel Messi. Z tą różnicą, że Argentyńczyk już dwukrotnie był w finale MŚ, w 2014 roku kończąc jako wicemistrz świata (porażka z Niemcami), natomiast na ostatnim mundialu sięgając po upragniony triumf (wygrana z Francją) z reprezentacją Albicelestes.

Nadchodząca, najważniejsza impreza reprezentacyjna czterolecia, będzie wyjątkowa pod wieloma względami. MŚ w piłce nożnej w 2026 będą pierwszymi, które zostaną rozegrane aż w trzech państwach, tj. Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w dziejach do turnieju zakwalifikowało się aż 48 reprezentacji narodowych. Dotychczas liczba uczestników MŚ wynosiła maksymalnie 32 drużyny.

Niestety, w tym gronie zabraknie reprezentacji Polski. Polacy przegrali bowiem finał strefy barażowej UEFA, w wyjazdowym starciu ze Szwecją (2:3).

To pierwszy mundial bez Polaków od 2014 roku.

Wracając do Portugalii, ta zagra w grupie K. Rywalami CR7 i spółki będą: Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan i Kolumbia.

MŚ 2026 rozpoczną się 11 czerwca i potrwają aż do 19 lipca.

