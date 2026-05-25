Szokujące wieści przed mundialem. Kontuzja Lionela Messiego!

Lionel Messi to postać wyjątkowa właściwie dla kibiców piłkarskich z całego świata. Argentyńczyk w 2022 roku osiągnął sukces, na który najmocniej pracował, aby dopełnić swoją przebogatą karierę – tj. zdobył mistrzostwo świata wspólnie z Albicelestes.

Grający od kilku lat w Stanach Zjednoczonych legendarny piłkarz został powołany na MŚ 2026. Może się jednak okazać, że na mundialu ostatecznie nie zagra. Dlaczego? Messi właśnie doznał kontuzji, właściwie na kilkanaście dni przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy czterolecia.

Lionel Messi kontuzjowany. Czy Argentyńczyk pojedzie na mistrzostwa świata?

Do niepokojących scen doszło w trakcie meczu ligi MLS, w której padło łącznie aż dziesięć goli. Inter Miami ograł Philadelphię Union hokejowym rezultatem 6:4, ale ostatecznie sukces klubu, którego szefem jest David Beckham, zszedł na dalszy plan.

W trakcie spotkania, dokładnie w jego drugiej części, z boiska zszedł Messi. Argentyńczyk poczuł ból mięśniowy i postanowił, że nie będzie ryzykował, zwłaszcza że start MŚ 2026 już za trzy tygodnie.

Światowe media prześcigają się doniesieniach dotyczących zdrowia Argentyńczyka. Mający 38 lat Messi to z pewnością kluczowa postać, nie tylko pod względem sportowym, ale też w kontekście zainteresowania MŚ 2026. To właśnie podczas imprezy w USA, Kanadzie i Meksyku – zarówno Argentyńczyk, jak i Cristiano Ronaldo – najpewniej zakończą swoje mundialowe historie.

Wydaje się, że Messi powinien uniknąć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. Po tym, w jakim miejscu Argentyńczyk złapał się za nogę, można wnioskować, że mowa o bólu mięśnia dwugłowego uda. Doświadczony zawodnik podjął słuszną decyzję, żeby od razu zejść z boiska, jeśli była taka możliwość.

MŚ 2026 rozpoczynają się już 11 czerwca. Argentyńczycy będą jednymi z głównych faworytów do sukcesu.

