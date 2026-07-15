Robert Lewandowski ma dość reprezentacji Polski? Sygnał prosto z Chicago

To była intensywna doba dla kapitana reprezentacji Polski. Najpierw przylot do Stanów Zjednoczonych, następnie pierwszy trening z nowym zespołem, a na koniec dnia konferencja prasowa. Robert Lewandowski z uśmiechem odpowiadał jednak na pytania, przedstawiając się dziennikarzom w nowych realiach. Już oficjalnie, jako piłkarz Chicago Fire.

Robert Lewandowski kończy karierę w reprezentacji Polski? Padły ważne słowa

W trakcie spotkania z dziennikarzami RL9 odpowiadał na przeróżne pytania. Od tego, skąd taki akurat wybór, poprzez samą perspektywę występów w MLS, kończąc na wątkach związanych – jakżeby inaczej – z reprezentacją Polski.

Co ciekawe, RL9 nie złożył jasnej deklaracji wobec swojej przyszłości w drużynie narodowej. Wydawało się, że Lewandowski może zakończyć karierę reprezentacyjną po nieudanych barażach o awans na MŚ 2026. Ostatecznie jednak kapitan kadry przyjechał na dwa mecze towarzyskie – z Ukrainą we Wrocławiu oraz Nigerią w Warszawie.

Czy to było pożegnanie Lewandowskiego z reprezentacją Polski? Na pytanie o swoją przyszłość względem drużyny narodowej, RL9 nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Ale...

– Pytaliśmy też podczas prezentacji o sprawę, która pewnie najbardziej nas w Polsce nurtuje: co dalej z grą Roberta w kadrze. Odpowiedział, że jeszcze nie podjął decyzji, musi zobaczyć, jak będzie się przyzwyczajał do nowej rzeczywistości, jak intensywna jest ta liga. Co tylko potwierdza, jak bardzo się waha w tej sprawie, bo gdyby nie miał wątpliwości, to już byśmy odpowiedź dostali – przyznał Sebastian Staszewski, dziennikarz WP/SportoweFakty.

Czas na debiut Roberta Lewandowskiego w MLS. Kiedy i gdzie oglądać?

Co ciekawe, w kontekście Lewandowskiego pojawił się również pomysł, żeby Polak pojawił się na trybunie VIP podczas finału MŚ 2026, czyli 19 lipca. Obecność na stadionie MetLife w New Jersey to pomysł jednego ze sponsorów klubu z Chicago.

Pierwszy mecz po przerwie w rozgrywkach Fire rozegrają za to w najbliższy piątek, tj. 17 lipca. Rywalami „Strażaków” będzie Vancouver Whitecaps. Mecz zostanie rozegrany jeszcze... przed decydującymi rozstrzygnięciami trwających MŚ 2026. Mundial trwa bowiem do 19 lipca.

Niewykluczone jednak, że będzie to dzień oficjalnego debiutu nowego numeru 9 w szeregach „Strażaków”.

Mecz Chicago Fire – Vancouver Whitecaps we wspomniany piątek (tj. 17 lipca), o 1:30 czasu polskiego. Mecze ligi MLS pokazywane są na platformie Apple TV.

Żadna inna platforma nie była zainteresowana uzyskaniem tzw. sublicencji na pokazywanie meczów amerykańsko-kanadyjskich rozgrywek, o czym pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

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