Robert Lewandowski nie dla polskich kibiców! Ogromny cios przed debiutem

Takiego scenariusza nie można wykluczyć, tym bardziej że w szeregach Fire mocno liczą na wkład polskiego napastnika w grę drużyny. Klub z Chicago sprowadził największą gwiazdę w historii swoich występów w MLS.

Robert Lewandowski z pewnością również jest głodny sukcesów. To zresztą mocno charakterystyczne w przypadku kariery kapitana reprezentacji Polski. Inaczej z pewnością nie będzie w przypadku występów na boiskach w USA.

Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Gdzie i kiedy oglądać?

Realia Chicago Fire są jednak inne niż te, do których w ostatnich latach przyzwyczaili się kibice z Polski. Lewandowski, występując w szeregach m.in. Bayernu Monachium czy FC Barcelony, był dostępny właściwie na... wyciągnięcie telewizyjnego pilota.

W przypadku gry w MLS, żeby obejrzeć mecz z udziałem RL9, trzeba się będzie dodatkowo postarać.

Kilka dni temu informowaliśmy, że żadna z polskich telewizji nie była zainteresowana pozyskaniem sublicencji na mecze rozgrywek amerykańsko-kanadyjskich. Co więcej, sam transfer Polaka do USA traktowano wręcz, jako... wcześniejszą emeryturę.

– Mecze w środku nocy, liga lekko śmieszna i Lewandowski schodzący z wielkiej sceny. To są główne powody, dla których rynek telewizyjny raczej nie zareaguje na ten transfer – przyznał cytowany przez PRESS Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Canal+.

Gdzie zatem oglądać mecze MLS, jeśli nie będą one dostępne na znanych kanałach TV pokroju Polsatu Sport, Eleven Sports, czy Canal+ Sport? Jedynym rozwiązaniem jest platforma Apple TV.

Zainteresowani będą musieli zatem uwzględnić w domowych budżetach subskrypcję w wysokości 34,99 zł miesięcznie. To obecnie jedyne rozwiązanie na polskim rynku, żeby móc zobaczyć Lewandowskiego w barwach Fire.

Kto wie, być może z czasem któraś z polskich stacji telewizyjnych, zdecyduje się na sublicencję. Jak to zazwyczaj bywa, wszystko będzie zależeć od tego, jakie słupki oglądalności będzie wykręcać RL9 i mecze z udziałem „Strażaków”.

Mecz Chicago Fire – Vancouver Whitecaps odbędzie się w piątek (tj. 17 lipca), o godzinie 1:30 czasu polskiego.

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