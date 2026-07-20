Odeszła legenda światowego futbolu. To koszmarny dzień dla sportu

Kevin Keegan był jednym z najbardziej skutecznych napastników lat 70. XX wieku na świecie. W barwach Liverpool FC trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju oraz Puchar Mistrzów i dwa razy Puchar UEFA.

– Z głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci Kevina Keegana, jednej z najbardziej ikonicznych, wpływowych i głęboko kochanych postaci w historii naszego klubu. Kevin był czymś więcej niż legendarnym piłkarzem i menedżerem. Był bijącym sercem Newcastle United dla pokoleń kibiców – przekazało angielskie Newcastle United, klub, którego Keegan był legendą.

Jako trener był m.in. selekcjonerem reprezentacji Anglii. Prowadził Anglików w latach 1999-2000, choćby w ramach eliminacji do Euro 2000, gdzie Anglia rywalizowała z Polską. Keegan ograł Polaków prowadzonych wówczas przez Janusza Wójcika (również nieodżałowanego).

Po latach miał jeszcze okazję do rywalizacji z polskim zespołem, tym razem w ramach klubowego grania w Pucharze UEFA. W 2003 roku prowadzony przez Anglika Manchester City sensacyjnie odpadł po dwumeczu z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wlkp.

Kevin Keegan nie żyje. Angielska legenda światowego futbolu

W styczniu b.r. Keegan poinformował, że cierpi na chorobę nowotworową (w czwartym stadium). Legenda światowego futbolu miała raka żołądka. Niestety, jak się okazało, pomimo podjętego leczenia, choroba miała błyskawiczny i śmiertelny koniec.

Keegan był bardzo oddany angielskiemu futbolowi, będąc jego bardzo ważną postacią. Po zakończeniu pracy trenerskiej był również ekspertem, aktywnie udzielając się w mediach sportowych.

– Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci legendarnego Kevina Keegana i opłakujemy jego stratę. Jego niezłomny duch i niezwykły wkład na zawsze pozostaną zapisane w naszej historii, a jego dziedzictwo będzie żyło dalej. Niech spoczywa w pokoju, Kevin. 1951-2026 – przekazał Liverpool FC.

Co ciekawe, poza występami w lidze angielskiej, Keegan zapisał się również w historii rozgrywek w Niemczech. Jako piłkarz Hamburger SV (lata 1977-80), zdobył mistrzostwo RFN (1979) oraz awansował z tym klubem do finału Pucharu Mistrzów (1980).

Złotą Piłkę zdobył właśnie jako zawodnik HSV – i to dwukrotnie występując właśnie w barwach niemieckiego klubu.

W klubowej piłce Anglik rozegrał 592 mecze, strzelając 204 gole.

W angielskiej kadrze występował w latach 1972-1982. W 63 meczach zdobył 21 bramek.

O jego śmierci poinformowano w poniedziałek (tj. 20 lipca). Dzień po zakończeniu MŚ 2026, na których reprezentacja Anglii zdobyła brązowy medal – pierwszy krążek mundialu od 1966 roku.

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