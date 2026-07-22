Czas na debiut Roberta Lewandowskiego. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polaka?

Do oficjalnego debiutu RL9 w Chicago Fire miało dojść już 17 lipca, jeszcze w czasie trwania MŚ 2026. Właśnie wtedy piłkarze Fire mieli zagrać domowy mecz z Vancouver Whitecaps. Ostatecznie jednak do rozegrania spotkania nie doszło, a wszystko przez toksyczny dym, który dotarł nad Chicago – i sporą część Stanów Zjednoczonych – ze względu na potężne pożary w Kanadzie.

O nietypowej historii, która przekreśliła plany debiutu RL9 przed własną publicznością, pisaliśmy szerzej na łamach WPROST.

W okresie bez gry polski napastnik jednak nie próżnował. Lewandowski pojawił się m.in. na finale MŚ 2026, do tego miał okazję posmakować realiów koszykarskiego giganta z Chicago – słynnych Bulls, przed laty wielkiej drużyny z Michaelem Jordanem na czele.

Debiut Roberta Lewandowskiego w MLS. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Wygląda na to, że kapitan reprezentacji Polski w barwach Fire po raz pierwszy zagra w delegacji. Kolejny meczem klubu z Chicago jest bowiem wyprawa na teren Interu Miami. Mecz na Florydzie zapowiada się bardzo ciekawie, choć w barwach gospodarzy na pewno zabraknie Lionela Messiego i Rodrigo de Paula – Argentyńczyków wypoczywających po trudnym mundialu.

Wydaje się, że Polak, zyskując kilka dni więcej z drużyną, może liczyć na rozpoczęcie spotkania w Miami od pierwszej minuty. Choć RL9 miał nieco dłuższe wakacje od treningów piłkarskich, ze względu na przedłużające się negocjacje transferowe, to ostatecznie będąc już w Chicago ponad tydzień – może być częścią wyjściowego składu Fire.

Gdzie będzie można obejrzeć debiut Lewandowskiego w MLS? W Polsce jest to platforma Apple TV.

Zainteresowani będą musieli zatem uwzględnić w domowych budżetach subskrypcję w wysokości 34,99 zł miesięcznie. To obecnie jedyne rozwiązanie na polskim rynku, żeby móc zobaczyć Lewandowskiego w barwach Fire.

Mecz Inter Miami – Chicago Fire już w czwartek (tj. 23 lipca) od godziny 1:30 polskiego czasu.

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