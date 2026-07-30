TV Republika wzięła się za transmisję meczów. Tego jeszcze nie widzieliście

Raków Częstochowa w czwartek 30 lipca dopełnił formalności i wygrał mecz z Vallettą FC. Do tego starcia piłkarze Dawida Kroczka przystępowali z dwubramkową przewagą z pierwszego spotkania. Po trafieniach Mahira Emrelego, Patryka Makucha oraz Stratosa Svarnasa wygrali przed własną publicznością 3:1.

Raków Częstochowa pewnie pokonuje Vallettę FC

Mecz Lecha z poprzedniego dnia pokazał jednak, że żadna zaliczka nie daje pewności awansu, dlatego Częstochowianie na Malcie od razu zabrali się do roboty. Pierwszego gola już w 22. minucie zdobył Michael Ameyaw. Kolejnego w 31. dołożył Tomasz Pieńko, a w 54. na 0:3 podwyższył Adin Molnar.

Gospodarze dodatkowo ułatwili polskiej drużynie zadanie, uszczuplając swój skład w drugiej połowie. W 60. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę (pierwszą dostał zaledwie 7 minut wcześniej) i w konsekwencji został wyrzucony z boiska przez sędziego. Ekipa z Częstochowy nie miała żadnych problemów z domknięciem meczu. W 78. minucie kolejne trafienie zaliczył Patryk Makuch.

Mecz Rakowa na antenie TV Republika. Reklamoza przytłaczała

Piłkarskie emocje nie były jednak jedynym akcentem, na który internauci zwrócili uwagę przy okazji tego meczu. Spore zdziwienie wywołał fakt, że transmisję prowadziła na YouTube Telewizja Republika. Jeszcze większe zaskoczenie wywołała ilość reklam, jaką wrzucono na ekran. Co pewien czas pojawiała się jeszcze dodatkowa ramka, zmniejszająca dodatkowo obraz i pokazująca dużą reklamę w trakcie gry.

Internauci nie kryli swojego zdziwienia i rozbawienia. „Republika to FIFA? Mało tych reklam, może jeszcze hydration break” – pisał jeden z komentujących na X. Nie spodziewał się, że faktycznie doczeka przerwy na napoje. „Przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Oglądam europejskie puchary w DOMU WOLNEGO SŁOWA” – żartował inny z kibiców.



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