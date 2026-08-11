Czarny dzień dla historii piłki nożnej. Koszmarna katastrofa lotnicza

To był koszmarny dzień dla światowej piłki nożnej. W wyniku fatalnego błędu, który wypłynął z wieży kontroli lotów nad Dnieprodzierżyńskiem (dzisiejsza Ukraina), zderzyły się dwa samoloty pasażerskie.

W katastrofie zginęło 178 osób (wszyscy uczestnicy katastrofy, z obu samolotów), w tym zawodnicy i trenerzy najlepszej drużyny w historii uzbeckiego futbolu, Pachtakoru Taszkent.

Dwa samoloty zderzyły się na wysokości 8400 metrów. Niestety, nie było szans, żeby ktokolwiek mógł przeżyć taką katastrofę...

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Bezpośrednią przyczyną zderzenia były błędne polecenia wydane załogom obu samolotów przez kontrolerów z Charkowa – Nikołaja Żukowskiego i Władimira Sumskiego.

– Nie uciekam od odpowiedzialności, ale nie można powiedzieć, kto zawinił. Skoro ja potrafię się przyznać, to inni też powinni. Wszyscy jesteśmy po trochu winni – mówił już po tragedii jeden z kontrolerów lotu, Władimir Sumski.

Szerzej o tej niewyobrażalnej tragedii napisał przed kilkoma laty Krystian Juźwiak, na łamach TVP Sport.

Drużyna Pachtakoru leciała z Taszkentu, z międzylądowaniem w Doniecku, do Mińska na spotkanie z miejscowym Dynamem. Na pokładzie było 17 osób z klubu, w tym piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego.

Tragedia zupełnie zrujnowała uzbecką piłkę nożną. Pachtakor był jedną z najbardziej lubianych drużyn w ówczesnym Związku Radzieckim, a wielu graczy, którzy wówczas zginęli, stanowili swoiste serce tamtego pokolenia.

Co szokujące, przez tydzień(!) wieści o katastrofie były w dużym stopniu ukrywana przed mieszkańcami Taszkientu. KGB pod groźbą surowych konsekwencji zakazało rodzinom ofiar mówienia o katastrofie.

W końcu straszna prawda dotarła do miasta. Stało się jasne, że cała drużyna piłkarska odeszła. Warto dodać, że co roku, właśnie 11 sierpnia, odbywają się uroczystości upamiętniające tamten nieodżałowany zespół Pachtakoru Taszkent.

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Inaczej nie było w tym roku. Ponownie pod symbolicznym pomnikiem zgromadzili się przedstawiciele środowiska piłkarskiego, eksperci, weterani, zarząd klubu z Taszkentu i przedstawiciele obecnego zespołu, kibice oraz młodzi zawodnicy akademii.

Pachtakor jest najbardziej utytułowanym klubem w Uzbekistanie od czasu utworzenia w tym kraju samodzielnej ligi. W tym roku klub obchodzi swoje 70 lat istnienia.

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