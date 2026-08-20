Robert Lewandowski znowu to zrobił! Zaskakująca rola drugiego Polaka

Robert Lewandowski znów mógł cieszyć się z sukcesu Chicago Fire. Co więcej, Polak zanotował trafienie, które było cenną zdobyczą – zarówno dla niego samego – jak i punktowego dorobku zespołu.

Tym razem Lewandowski popisał się pewnie wykorzystanym rzutem karnym. To była 69 minuta spotkania.

Robert Lewandowski z kolejnym golem! Debiut kolejnego Polaka dla Fire

Co ciekawe, RL9 nie był jedynym Polakiem, który rozpoczął mecz przeciwko Orlando City od pierwszej minuty. Na murawie pojawił się bowiem David Poręba. Mający 23 lata jest pomocnikiem i swoją przygodę z piłką nożną rozpoczynał w USA. Co ciekawe, po graniu m.in. w młodzieżowych drużynach Fire, urodzony w Chicago chłopak wyjechał do ojczyzny swoich rodziców – stając się piłkarzem Stali Mielec. W Polsce jednak Poręba nie odnalazł się na tyle, żeby zrobić jakiś spektakularny krok, dlatego zdecydował się na powrót do USA. Od 2024 roku występował w rezerwach Chicago Fire, a minionej nocy otrzymał szansę debiutu w MLS.

Jak się okazało, Poręba potrzebował zaledwie czterech minut, żeby zanotować asystę. Warto dodać, że było w tym trochę przypadku ze strony... Lewandowskiego, który początkowo nie trafił czysto w piłkę głową, a ta następnie wylądowała właśnie u asystującego rodaka. Całościowo jednak – skończyło się korzystnie dla obu piłkarzy z Polski – patrząc na przekrój całego meczu.

Fire dzięki wyjazdowej wygranej, zanotowali szóste zwycięstwo z rzędu. Lewandowski zdobył za to swojego czwartego gola w ósmym oficjalnym meczu w szeregach klubu z Chicago.

Po zakończonym meczu nie brakowało na trybunach kibiców, którzy przyjechali na stadion specjalnie dla polskiego asa. Lewandowski, zgodnie z tradycją, cierpliwie wyszedł do rodaków, dziękując za wsparcie.

Fire utrzymują się na trzecim miejscu w tabeli zachodniej konferencji MLS. Kolejny mecz klub z Chicago rozegra już 23 sierpnia (tj. niedziela). Przeciwnikiem Fire będzie New York Red Bulls, będzie to starcie wyjazdowe. Początek o godzinie 1:30 polskiego czasu.

A już 21 sierpnia... urodziny Roberta Lewandowskiego. Polak skończy 38 lat.

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