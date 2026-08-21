Urodzinowy wpis o „Lewym” wywołał burzę. Ludzie nie mogą w to uwierzyć!

Robert Lewandowski, to nie tylko w polskich realiach, piłkarz absolutnie wyjątkowy. Choć RL9 właśnie skończył 38 lat, trudno nie odnieść wrażenia, że dzięki etyce swojej pracy oraz podejściu do codzienności, jego zegar biologiczny zdecydowanie nie odpowiada faktycznej metryce.

Fakty są jednak takie, że 21 sierpnia 2026 roku kapitan reprezentacji Polski skończył 38 lat. Od kilkunastu tygodni, już jako piłkarz Chicago Fire, RL9 nie zamierza jednak kończyć kariery. A wręcz przeciwnie, konsekwentnie realizuje swoje kolejne sportowe cele, tym razem funkcjonując w Stanach Zjednoczonych.

Urodziny Roberta Lewandowskiego. Oto wpis, który wywołał oburzenie!

Spoglądając na media społecznościowe, życzenia dla polskiego piłkarza płyną praktycznie z każdego zakątka świata. RL9 to postać rozpoznawalna, a jego umiejętności i dorobek, jest podkreślany w wielu miejscach.

Z życzeniami dla Polaka... niekoniecznie dobrze wstrzelili się przedstawiciele plebiscytu o Złotą Piłkę. Przypomnijmy, że w 2020 roku nagroda nie została przyznana, a wówczas właśnie Lewandowski był głównym faworytem do sięgnięcia po główne wyróżnienie w prestiżowym zestawieniu. Ostatecznie „France Football” rok później próbowało jakoś wynagrodzić RL9 to, co stało się za sprawą ich kroku w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Problem jednak w tym, że choć rzeczywiście piłkarskie rozgrywki zostały zatrzymane, to ostatecznie sezon – po przerwie – był dokończony.

A wynagrodzenie dla Polaka? Nagroda Gerda Müllera, którą Lewandowski otrzymał w 2021 roku (w 2022 również), w ramach symbolicznego uznania dla dokonań snajpera.

Nietrudno się jednak domyślić, że ludzie nie zapomnieli o tym, co wydarzyło się w kontekście Lewandowskiego i Złotej Piłki. Życzenia urodzinowe dla Polaka, w zamierzeniu mające pozytywny wydźwięk, spotkały się ze sporą burzą w komentarzach.

Najczęstszy przekaz ze strony komentujących? Zamiast suchych życzeń dla RL9, najlepszym prezentem byłoby przyznanie zaległej nagrody z 2020 roku.

Dodajmy, że najbliżej sukcesu Lewandowski – oprócz wspomnianego, niezrozumiałego roku 2020 – był w edycji 2021. Wówczas Polak zajął jednak drugie miejsce, a Złotą Piłkę otrzymał Lionel Messi. Argentyńczyk ma ich aż osiem w swojej kolekcji, będąc zdecydowanym rekordzistą.

Drugi pod tym względem Cristiano Ronaldo – może się pochwalić pięcioma zwycięstwami w plebiscycie „France Football”.

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