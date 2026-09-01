Tragiczne wieści ze świata futbolu. Śmierć, która wstrząsnęła środowiskiem

Wojciech Onsorge był najmocniej kojarzony ze środowiskiem wielkopolskiej piłki nożnej. Były zawodnik urodził się w 1994 roku w Poznaniu. Przygodę piłkarską rozpoczynał w juniorach 1920 Mosina, ale szybko przeniósł się do Warty Poznań.

„W barwach zielonych występował blisko 13 lat, do 2019 roku. W pierwszej drużynie zadebiutował w maju 2012 roku, jeszcze podczas poprzedniego pobytu „Zielonych” w I lidze. Od tego czasu reprezentował tylko barwy Warty, przeżył z nią spadek aż do III ligi i potem powrót na zaplecze ekstraklasy. W 2019 roku poprosił o rozwiązanie kontraktu w nadziei na przejście do klubu, w którym będzie mógł liczyć na bardziej regularne występy [...] Przeniósł się do Elany Toruń, a potem Środy Wielkopolskiej. Jego ostatnim klubem były rezerwy Lecha Poznań. Większość kariery grał na pozycji obrońcy i defensywnego pomocnika. W ostatnim czasie Onsorge walczył ze złośliwym guzem mózgu” – czytamy na stronie internetowej pierwszoligowca z Poznania.

Wojciech Onsorge nie żyje. Tragiczne wieści ze świata futbolu

O śmierci Onsorge poinformowała również Akademia Lecha Poznań. Warto podkreślić, że po wykryciu choroby, Onsorge nadal funkcjonował w strukturach mistrzów Polski z ostatniego sezonu (tj. 2025/26) PKO BP Ekstraklasy.

Choć pierwotnie był ściągany do seniorskich rezerw, odnalazł się w roli skauta, który wyławiał oraz szkolił talenty. Onsorge prowadził m.in. własną szkółkę piłkarską w Luboniu i Puszczykowie – czyli miejscowościach w Wielkopolsce.

Jeszcze w kwietniu 2026 roku Onsorge z radością informował na portalu X o debiucie Huberta Janyszka w seniorskich barwach Kolejorza, na ekstraklasowych boiskach.

Onsorge zmarł w wieku zaledwie 32 lat. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek (tj. 4 września) w Mosinie.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w bólu z całym piłkarskim środowiskiem.

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