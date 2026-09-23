Afera nagraniowa w PZPN! Wypłynęły szokujące doniesienia
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Afera nagraniowa w PZPN! Wypłynęły szokujące doniesienia

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Cezary Kulesza
Cezary Kulesza Źródło: Newspix.pl / Piotr Kucza / Fotopyk
To może być wstrząs w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jak poinformował Wojciech Górski z Weszlo.com, w federacji miało dojść m.in. do potajemnych nagrań prezesa.

Informacje, które ujawnił Górski na portalu Weszlo.com, są naprawdę szokujące. Według medialnych ustaleń sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrać m.in. prezesa federacji Cezarego Kuleszę.

Afera nagraniowa w PZPN! Szokujące doniesienia mediów

Do skandalu miało dojść tuż po inauguracji turnieju MŚ U-20 kobiet, zorganizowanym w Polsce. Konkretniej w Katowicach, po kolacji z udziałem oficjeli, w tym gościa honorowego, szefa FIFA Gianniego Infantino.

Wg ustaleń Górskiego, Wachowski miał nagrywać Kuleszę oraz prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosza Ryta.

„Według wersji, która nie schodzi z języków członków i pracowników federacji, po zakrapianej imprezie dwóch działaczy postanowiło odprowadzić zmęczonego trudami wieczoru Kuleszę. Gdy jeden z nich pomagał dostać się będącemu pod wpływem alkoholu prezesowi do pokoju, spostrzegł, że drugi… nagrywa całą sytuację telefonem [...] Dalej było jeszcze ciekawiej. Zszokowany Ryt miał zażądać od Wachowskiego dostępu do jego telefonu, a gdy taki otrzymał, natychmiast odnalazł nagranie wideo. Małopolski działacz usunął je, a następnego dnia poinformował o wszystkim Kuleszę. Według powtarzanej relacji prezes PZPN miał od razu skonfrontować to z Wachowskim, który – jak zapewniają nas nasi rozmówcy – przyznał się do nagrywania” – czytamy w tekście na portalu Weszlo.com.

To naprawdę spory cios, który spadł na Polski Związek Piłki Nożnej. Jeśli medialne doniesienia się potwierdzą, trudno sobie wyobrazić przyszłą współpracę Wachowskiego i Kuleszy. Choć z drugiej strony, z tekstu Górskiego wynika, że paradoksalnie sytuacja może zostać uspokojona.

Wiele ma rozstrzygnąć się podczas nadchodzącego spotkania zarządu PZPN, już w najbliższy piątek (tj. 25 września) w Warszawie.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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Opracował:
Źródło: X / @Woj_Gorski