Lewandowski dwa razy był bliski Złotej Piłki. Dyrektor plebiscytu ujawnia kulisy

Robert Lewandowski w 2020 roku był murowanym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Kibice piłkarscy do dziś wspominają, że był to sezon Polaka i we własnych rankingach regularnie przyznają mu tytuł najlepszego na świecie w tamtym okresie.

Pozbawił Lewandowskiego Złotej Piłki. Francuz tłumaczy swoją decyzję

Plebiscyt Złotej Piłki został jednak odwołany z powodu pandemii Covid-19 i wstrzymania rozgrywek piłkarskich w Europie. W rozmowie z Wirtualną Polską o tamtą decyzję pytany był Pascal Ferre, były redaktor naczelny magazynu „France Football”. – Dla mnie Złota Piłka nie mogła się odbyć od momentu, gdy stało się ewidentne, że wszyscy kandydaci nie startowali z tej samej linii – bronił swojego stanowiska.

– To znaczy, że nie mieli takiego samego rytmu rozgrywek przez cały sezon. Niektórzy mieli przerwę na kilka tygodni, inni kilka miesięcy, jedni przyjechali na turniej finałowy Ligi Mistrzów z wieloma meczami w nogach, inni nie mieli ich prawie wcale — tłumaczył.

Lewandowski był bliski Złotej Piłki nie raz, a dwa razy

— To nie było według mnie sprawiedliwe. A jeśli tak, to sama Złota Piłka stawała się niesprawiedliwa. Nie miałem wątpliwości. Mogę zrozumieć, że Robert czuł się pokrzywdzony. Ale była to siła wyższa, przypadek historyczny, który, mam nadzieję, już się nie powtórzy — mówił Francuz.

Ujawnił też, że w kolejnym sezonie (2021 rok) Robert Lewandowski ponownie był bardzo bliski zwycięstwa w prestiżowym plebiscycie Złotej Piłki. Jak mówił, Polak prowadził przez większość głosowania, a minimalnie wyprzedzony został dopiero w ostatniej chwili. Wygrał wówczas legendarny Lionel Messi, odbierając Polakowi szansę na największe indywidualne wyróżnienie w światowej piłce.

Przypomnijmy najlepszą 10 plebiscytu Złotej Piłki w 2021 roku:

N'Golo Kante (Chelsea/Francja)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Włochy)



Karim Benzema (Real Madryt/Francja)



Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentyna)



Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska)

Jorginho (Chelsea/Włochy)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipt)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Francja)

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