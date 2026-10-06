Świat polskiego sportu w żałobie. Nie żyje znany piłkarz reprezentacji

Jacek Ziober to postać, której nie trzeba specjalnie przedstawiać kibicom futbolu, pamiętającym jego futbolowe popisy m.in. na początku ostatnich dwóch dekadach XX wieku.

„Niewielu potrafiło tak czarować piłką. Niewielu potrafiło dać nam swoją grą tyle radości. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, wychowanek ŁKS-u, reprezentant Polski i ełkaesiak, który przy Al. Unii 2 zachwycał nas swoimi umiejętnościami w latach 80” – napisano na oficjalnej stronie internetowej Łódzkiego Klubu Sportowego.

Klubu, którego Ziober był niekwestionowaną legendą.

Jacek Ziobre nie żyje. Koszmarne wieści ze świata futbolu

Kariera Jacka Ziobera to nie tylko czas spędzony w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Nie można również zapominać o najważniejszej piłkarskiej drużynie w kraju, czyli reprezentacji Polski.

"W reprezentacji Polski Jacek Ziober zadebiutował 23 marca 1988 roku w zremisowanym 1:1 meczu z Irlandią Północną w Belfaście. W biało-czerwonych barwach rozegrał łącznie 46 spotkań i zdobył osiem bramek. Po raz ostatni wystąpił w drużynie narodowej 27 października 1993 roku w meczu z Turcją w eliminacjach mistrzostw świata" – czytamy słowa ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Postać napastnika z Polski wspominana jest również z ogromnym sentymentem we Francji i Hiszpanii. Smutna wiadomość o odejściu piłkarza pojawiła się na oficjalnych kontach klubów, w których występował.

Warto przypomnieć, że Ziober w 1990 roku został wybrany Piłkarzem Roku w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”. W tym samym roku wyjechał do wspomnianej Francji i został zawodnikiem Montpellier HSC. W barwach tego klubu rozegrał 110 meczów we wszystkich rozgrywkach i zdobył 22 bramki.

Trzy z nich strzelił w europejskich pucharach.

Później przez trzy sezony występował w hiszpańskiej CA Osasuna.

Po powrocie do Polski grał w Amice Wronki, a karierę zakończył w 1998 roku w amerykańskim Tampa Bay Mutiny.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę trenerską. W latach 2003-2007 prowadził reprezentację Polski w piłce nożnej plażowej, z którą w 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Brazylii. Pracował również w klubach niższych lig, a także jako ekspert i komentator telewizyjny.

Jacek Ziober odszedł w wieku zaledwie 60 lat. O śmierci wybitnego piłkarza poinformował przedstawicieli mediów Jacek Bogusiak. Rodzinie i wszystkim bliskim zmarłego składamy szczere kondolencje.

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