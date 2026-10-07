Lionel Messi oficjalnie się pożegnał. Poruszające obrazki z Argentyny

To było pożegnanie godne wielkiego mistrza. Lionel Messi zagrał w swoim 208 meczu w reprezentacji Argentyny, a w starciu przeciwko Beninowi (3:0) dołożył 126 gola, dodatkowo mając dwie asysty.

Lionel Messi zakończył karierę! To był ostatni mecz dla Albicelestes

Pożegnanie na stadionie w Buenos Aires było wyjątkowe. Nie brakowało łez, również samego zainteresowanego. Ale co najważniejsze, piłkarz godnie zakończył swoją reprezentacyjną drogę. Jako wielki mistrz, który swoimi osiągnięciami i znaczenie, wydaje się, że przeskoczył nawet legendę Diego Maradony.

– Dziś przychodzi mi przeżyć najsmutniejszy dzień w mojej karierze: pożegnać się z reprezentacją. Teraz przychodzi mi towarzyszyć. Kocham was, dziękuję Bogu i jestem dumny z tego, że jestem Argentyńczykiem – powiedział podczas pożegnania z kibicami, już po zakończeniu spotkania Messi.

Spoglądając na dorobek reprezentacyjny, po raz pierwszy Messi sięgnął po triumf w 2021 roku, wygrywając Copa America. Rok później było jeszcze lepiej, bo Albicelestes wygrali mistrzostwo świata, wygrywając mundial rozgrywany w Katarze (2022). W finale, zdaniem wielu ekspertów, najlepszym w dziejach – Argentyna pokonała Francję po serii rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry i dogrywce było 3:3. Spotkanie sędziował Polak Szymon Marciniak.

A Messi podczas MŚ 2022 został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju (MVP), dodatkowo wygrywając klasyfikację strzelców. Co ciekawe, Argentyńczyk statuetkę MVP odebrał również... osiem lat wcześniej, po przegranym finale MŚ 2014 z Niemcami (0:1). Kapitan Albicelestes jeszcze raz zagrał o zwycięstwo w MŚ podczas tegorocznej imprezy. Argentyna okazała się jednak gorsza od Hiszpanii (0:1), choć i tak Messi zapisał się złotymi zgłoskami w mundialowej historii.

Dodajmy, że w 2024 roku Messi i jego koledzy ponownie sięgnęli po triumf w Copa America.

Argentyńczyk to ośmiokrotny(!) zwycięzca plebiscytu o Złotą Piłkę. W latach 2009-2012 Messi zdominował tę rywalizację, cztery razy z rzędu wygrywając zestawienie „France Football”. Później wygrał ten plebiscyt jeszcze w latach 2015, 2019, 2021 (kiedy wyprzedził ledwie o 33 punkty Roberta Lewandowskiego) i 2023.

Messi jest również rekordzistą pod względem zdobytych goli w jednym roku kalendarzowym. W 2012 roku zdobył ich aż 91.

Od 2023 roku Argentyńczyk jest piłkarzem Interu Miami, występując na boiskach MLS. Gdyby jednak wskazywać na miejsce, z którym Messi był, jest i będzie najmocniej kojarzony (oprócz Argentyny) – to zdecydowanie można wskazać na FC Barcelonę. Mający obecnie 39 lat piłkarz jest wychowankiem Dumy Katalonii.

Z klubem, w którym w 2004 roku rozpoczął swoją karierę. Do roku 2021, kiedy Messi przeniósł się do Paris Saint-Germain, Argentyńczyk m.in. czterokrotnie wygrywał w Lidze Mistrzów, 10 razy był mistrzem Hiszpanii, czy siedmiokrotnie wywalczył krajowy Puchar i Superpuchar. Messi to prawdziwa legenda piłki nożnej, a ten status wypracował za życia.

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