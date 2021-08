Lewandowski oddał hołd Muellerowi. Polak pokazał wymowne zdjęcie

607 meczów, 566 bramek, w tym 365 strzelonych w Bundeslidze. To bilans Gerda Muellera, który w barwach Bayernu Monachium występował od 1964 do 1979 roku. Niemiec był symbolem klubu z Bawarii oraz reprezentacji Niemiec, a także idolem dla wielu przyszłych, młodych piłkarzy.

„4ever Gerd”

Zmarły 15 sierpnia napastnik był także często wspominany przy okazji boiskowych wyczynów Roberta Lewandowskiego. To właśnie Polak w ubiegłym sezonie pobił rekord Muellera, który przez wielu był uznawany za nieosiągalny. Legendarny snajper reprezentacji Niemiec w sezonie 1971/1972 strzelił 40 bramek w meczach Bundesligi. Kapitan Biało-Czerwonych pobił to osiągnięcie o jednego gola, dzięki czemu sam przeszedł do historii. Teraz na swoim InstaStory pożegnał Muellera.

Lewandowski udostępnił zdjęcie w koszulce z napisem „4ever Gerd”, czyli w tłumaczeniu na języku polskim „Gerd na zawsze”. Polak założył koszulkę ze zdjęciem Muellera pod koniec ubiegłego sezonu, kiedy to strzelił bramkę numer 40 i był już o krok od pobicia rekordu Niemca.

