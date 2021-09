Kłopoty Pawła Wszołka. Polak nie zagra w europejskich pucharach

Paweł Wszołek trafił do klubu z Berlina latem tego roku z Legii Warszawa. 29-latek wraz ze stołecznym klubem sięgnął po dwa mistrzostwa Polski i był ważnym zawodnikiem dla zespołu. Po przenosinach liczył jednak na regularną grę. Jak się okazuje, nie był to dobry pomysł.

Polak bez szans na grę. Sytuacja robi się nieciekawa

Paweł Wszołek nie rozegrał ani minuty w barwach nowego klubu, prowadzonego przez Ursa Fischera. Zaledwie raz znalazł się w kadrze meczowej. Drużyna z Berlina zajmuje aktualnie ósmą pozycję w Bundeslidze, z dorobkiem pięciu oczek.

Wydawać by się mogło, że awans Unionu do Ligi Konferencji ułatwi Polakowi możliwość występów w drużynie. Jednakże na opublikowanej liście przez klub zabrakło nazwiska Wszołka. Brak powołania to tych rozgrywek można oznaczać kompletny brak zaufania trenera wobec umiejętności naszego napastnika. Na liście powołanych znalazł za to obrońca reprezentacji Polski, Tymoteusz Puchacz, który również niedawno dołączył do drużyny z Berlina.

Pełna kadra Unionu Berlin na mecze Ligi Konferencji

Bramkarze : Andreas Luthe, Frederik Ronnow, Niklas Petzsch

: Andreas Luthe, Frederik Ronnow, Niklas Petzsch Obrońcy : Paul Jaeckel, Marvin Friedrich, Julian Ryerson, Timo Baumgartl, Tymoteusz Puchacz , Robin Knoche, Mathis Bruns

: Paul Jaeckel, Marvin Friedrich, Julian Ryerson, Timo Baumgartl, , Robin Knoche, Mathis Bruns Pomocnicy : Levin Oztunali, Rani Khedira, Grischa Promel, Niko Giesselmann, Genki Haraguchi, Christopher Trimmel, Laurenz Dehl, Kevin Mohwald, Fabio Schneider

: Levin Oztunali, Rani Khedira, Grischa Promel, Niko Giesselmann, Genki Haraguchi, Christopher Trimmel, Laurenz Dehl, Kevin Mohwald, Fabio Schneider Napastnicy: Andreas Voglsammer, Max Kruse, Taiwo Awoniyi, Kevin Behrens, Sheraldo Becker, Cedric Teucher

