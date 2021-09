Wiadomo, dlaczego Lewandowski zszedł wcześniej z boiska. Polak jest kontuzjowany

Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z RB Lipsk, pokonując rywali aż 4:1. Pierwsza bramka w spotkaniu padła łupem Roberta Lewandowskiego, który w 12. minucie pewnie egzekwował rzut karny. Po niespełna godzinie gry Polak opuścił boisko, podobnie jak Serge Gnabry.

Julian Nagelsmann szczegóły tej decyzji wyjawił podczas rozmowy ze Sky Sports. – „Lewy” miał problem w okolicy przywodziciela. To był środek ostrożności. Chcieliśmy, żeby grał o 20 minut dłużej – wyjaśnił trener drużyny z Bawarii. Póki co nie wiadomo, czy kapitan reprezentacji Polski zaleczy uraz do meczu Ligi Mistrzów z FC Barceloną, który zostanie rozegrany już we wtorek 14 września.

Gnabry też z urazem

Pod znakiem zapytania stoi także występ Gnabry'ego. Jak wyjaśnił Nagelsmann, 26-latek prawdopodobnie miał problemy z kręgosłupem. – Mam nadzieję, że zagra we wtorek – podkreślił szkoleniowiec dodając, że niemiecki zawodnik jest już poddawany leczeniu.

Oprócz Lewandowskiego, podczas meczu z RB Lipsk na listę strzelców wpisywali się jeszcze Jamal Musiala, Leroy Sane i Éric Maxim Choupo-Moting. Honorowe trafienie po stronie gospodarzy odnotował Konrad Laimer.

