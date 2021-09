Robert Lewandowski ze Złotym Butem. „Tę nagrodę dedykuję Gerdowi Muellerowi i mojej żonie”

Robert Lewandowski wziął udział w ceremonii wręczenia Złotego Buta, która odbyła się w muzeum Bayernu Monachium na stadionie Allianz Arena.

Robert Lewandowski odebrał Złotego Buta

Z dorobkiem 41 bramek w poprzednim sezonie napastnik Bayernu Monachium nie miał sobie równych. Lewandowski został królem strzelców Bundesligi po raz szósty w karierze i pobił legendarny rekord Gerda Mullera. Dzięki powyższym osiągnięciom napastnik bawarskiego klubu stał się pierwszym Polakiem, który otrzymał Złotego Buta.

– To był dla mnie fantastyczny sezon. Na początku nie wierzyłem w to, że mogę pobić ten rekord. Z czasem dopiero uświadomiłem sobie, że mam szansę – powiedział Lewandowski na gali wręczenia nagrody. - Tę nagrodę dedykuję Gerdowi Muellerowi, który był dla mnie wzorem piłkarza i mojej żonie Annie. To dzięki niej osiągnąłem to, co do tej pory - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski lepszy od Messiego i Ronaldo

32-latek był lepszy od Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo. Wygrał z nimi, uzyskując przewagę ponad 20 punktów. 41 bramek naszego reprezentanta daje mu 82 punkty, ponieważ dorobek goli w TOP 5 ligach w Europie jest mnożony razy dwa. Messi i Ronaldo takich punktów uzyskali odpowiednio 60 i 58.

W tym sezonie w Bundeslidze Robert Lewandowski ma już siedem bramek. Jeśli utrzyma swoją skuteczną formę i będą omijać go kontuzje, to drugi Złoty But jest jak najbardziej możliwy. Polak radzi sobie na boisku tak dobrze, że w meczach Bayernu o stawkę regularnie zdobywa gole od lutego.

Klasyfikacja Złotego Buta 2020/2021

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 41 goli = 82 punkty Leo Messi (Barcelona) 30 goli = 60 punktów Cristiano Ronaldo (Juventus) 29 goli = 58 punktów Andre Silva (Eintracht Frankfurt) 28 goli = 56 punktów Erling Haaland (Borussia Dortmund) 27 goli = 54 punkty, Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 27 goli = 54 punkty Romelu Lukaku (Inter Mediolan) 24 gole = 48 punktów Gerrard Moreno (Villareal) 23 gole = 46 punktów, Karim Benzema (Real Madryt) 23 gole = 46 punktów, Harry Kane (Tottenham Hotspur) 23 gole = 46 punktów

