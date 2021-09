Krzysztof Piątek wróci na boisko? Trener Herthy przekazał optymistyczne wieści

Krzysztof Piątek od wielu tygodni zmaga się z problemami zdrowotnymi. Polak złamał kostkę w rozgrywanym 12 maja spotkaniu 31. kolejki Bundesligi z Schalke 04. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo napastnik może ponownie pojawić się na boisku. 26-latek wrócił już do treningów, a w środę miał brać udział w treningowej grze testowej.

Bundesliga. Jak się czuje Krzysztof Piątek?

– Przyglądamy się uważnie Krzysztofowi Piątkowi. Nie chcemy sami sobie strzelić gola samobójczego, dając mu zagrać zbyt wcześnie. Zawodnik jest pod obserwacją, bo wciąż lekko kuleje – powiedział szkoleniowiec Herthy Pal Dardai. – Jego sytuacja wygląda jednak coraz lepiej. Od dwóch tygodni trenuje na obciążeniach meczowych – dodał węgierski trener.

Według portalu Weltfussball w środę 22 września piłkarz ma przejść test, którego wyniki pokażą, czy jest już gotowy do pełnego powrotu do gry. Jeśli wypadnie on pozytywnie, wówczas zostanie zorganizowana 30-minutowa gra wewnętrzna. Dopiero wtedy, gdy u Krzysztofa Piątka nie będzie widać oznak problemów zdrowotnych, trener Herthy Berlin będzie mógł powołać go na mecz w Lipskiem.

Bundesliga. Hertha Berlin - wyniki

Początek sezonu w wykonaniu drużyny ze stolicy Niemiec nie jest udany. Po pięciu meczach drużyna Piątka ma sześć punktów. Jednak ostatnie dwa spotkania to pewnie wygrane 3:1 z Bochum i 2:1 z Furth. Dardai wie jak ważnym ogniwem może być Krzysztof Piątek.

– Najwięcej bramek strzelił dla Herthy jako joker. Dlaczego nie miałoby być tak, że przyjeżdża do Lipska i zdobywa bramkę, wchodząc z ławki rezerwowych? – pytał 45-latek. Warto dodać, że zawodnik z Dzierżoniowa cztery z siedmiu bramek dla Herthy zdobył wchodząc z ławki.

Bundesliga. Kiedy mecz RB Lipsk – Hertha Berlin?

Mecz RB Lipsk – Hertha Berlin już w sobotę 25 września, o godzinie 15:30.

