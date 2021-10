Robert Lewandowski z dubletem! Siedem bramek w meczu Bayernu Monachium

Bayern Monachium wybitnie potrzebował wygranej w meczu z Unionem Berlin. To dlatego, że poprzednie spotkanie Bawarczyków, mówiąc delikatnie, nie należały do najlepszych. Podopieczni Juliana Nagelsmanna przegrali bowiem w Pucharze Niemiec z Borussią Moenchengladbach 0:5 i odpadli.

Robert Lewandowski strzelał ze stałych fragmentów gry

Strzelanie w meczu z Unionem Berlin rozpoczął Robert Lewandowski. Polak wykorzystał podyktowanego przez sędziego karnego i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Następny gol był również autorstwa kapitana reprezentacji Biało-Czerwonych, tym razem z rzutu wolnego. Polak przymierzył mocno prostym podbiciem i zapakował futbolówkę w prawe okienko bramki. Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy do bramki na 3:0 dołożył nogę Leroy Sane, a podaniem obsłużył go Thomas Mueller. Jeszcze przed zejściem do szatni nadzieję na lepszy rezultat dał gospodarzom Niko Giesselmann, który zdobył trafienie na 1:3.

To był mecz Thomasa Mullera

Czwartą bramkę dla Bayernu zdobył Kingsley Coman, ale Union się nie poddał i parę minut później strzelił gola na 2:4. Nie ma co jednak ukrywać, że to był mecz Thomasa Muellera, który w pierwszej części spotkania zaliczył dwie asysty, a w drugiej dobił rywala golem na 5:2, który był możliwy dzięki wspaniałemu rajdowi Upamecano. Francuz przebiegł całe boisko i podał do schodzącego skośnie Niemca. Ten przygotował się do strzału i oddał go po długim słupku. Spotkanie zakończyło się kosmicznym wynikiem 5:2 dla mistrzów Niemiec.

