Robert Lewandowski został zapytany o Erlinga Haalanda. „Myślę o sobie”

Robert Lewandowski kolejny sezon z rzędu zachwyca na niemieckich i europejskich boiskach. Po czterech meczach Ligi Mistrzów, Polak ma na swoim koncie osiem bramek i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców rozgrywek. W Bundeslidze Biało-Czerwony również nie pozostawia złudzeń co do tego, kto jest najlepszym napastnikiem: po 10 meczach ma na swoim koncie 12 bramek i jedną asystę.

Nowy rekord Roberta Lewandowskiego

Lewandowski zdążył już przywyknąć do pobijania kolejnych rekordów. Tym razem przebił samego Lionela Messiego. Polak uzyskał największą liczbę bramek strzelonych w 100 pierwszych meczach Ligi Mistrzów. Biało-Czerwony ma ich na swoim koncie 81, a to oznacza, że wcześniejszy wynik Argentyńczyka pobił o cztery trafienia. Kapitan reprezentacji Polski jest nieodłącznym elementem Bayernu Monachium, ale w niemieckich mediach mówi się o sprowadzeniu do klubu Erlinga Haalanda, który również jest w czołówce napastników Bundesligi.

Robert Lewandowski o Erlingu Haalandzie

Lewandowski został w rozmowie z Amazon Prime zapytany o Erlinga Haalanda, który przymierzany jest przez media do gry w Bayernie Monachium. – Jestem Robert Lewandowski i myślę o sobie. Oczywiście, że to młody zawodnik, a ja jestem o dziesięć lat starszy. Jestem na innym poziomie życia. Dokładnie wiem, jak się czułem, kiedy miałem 21 lat. Co zrobiłem, a czego nie zrobiłem. Kiedy zdobędziesz tyle bramek, jasne jest, że każdy klub jest tobą zainteresowany. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, co ja robię na boisku – powiedział Polak.

Robert Lewandowski jest związany z Bayernem Monachium kontraktem do lipca 2023 roku. Erling Haaland natomiast jest do wykupienia w nadchodzące lato za „bagatela” 75 milionów euro, dzięki klauzuli zawartej w umowie Norwega. Bawarski klub musiałby więc decydować się na walkę o 21-letniego zawodnika już niedługo, w nadchodzącym letnim okienku. Według niemieckiego dziennikarza „Sueddeutsche Zeitung” Sebastiana Fischera, Haaland nie przyjdzie do Bayernu, jeśli wcześniej nie opuści go Lewandowski.

Czytaj też:

Dariusz Szpakowski wraca na antenę. Dziennikarz skomentuje hit Ligi Mistrzów