Erling Haaland w Barcelonie? Jest jeden warunek

Era bez Leo Messiego była z pewnością ciężka do wyobrażenia sobie dla kibiców Barcelony, natomiast nawet w najgorszych przewidywaniach nie zakładali oni, że klub znajdzie się w takim kryzysie, w jakim jest obecnie. Słaba forma zawodników oraz problemy finansowe nie pomagają w zapomnieniu o czasie, w którym Argentyńczyk zdobywał trofea dla klubu z Camp Nou.

Od samego początku tego sezonu była mowa raczej o roku przejściowym, by dojść do ogólnej równowagi po stracie swojego najlepszego piłkarza w historii. Słysząc to, kibice raczej nie spodziewali się jednak, że będzie on dla nich aż tak ciężki.

Warunek do spełnienia, by transfer się udał

Swój udział w Lidze Mistrzów Barcelona zakończyła sensacyjnie, bo już na fazie grupowej, zajmując trzecie miejsce za Bayernem Monachium oraz Benficą, co daje Dumie Katalonii udział w fazie pucharowej Ligi Europy. W tych europejskich pucharach ostatni raz Katalończycy wzięli udział w sezonie 2003/04, czyli rok przed dołączeniem Leo Messiego do Barcy.

Działacze klubu z Barcelony wiedzą, że by wrócić na szczyt, z którego w tegorocznych rozgrywkach spadli z hukiem, trzeba sprowadzić do zespołu gwiazdę światowego formatu. Tę rolę w drużynie, według planów zarządu, ma zająć młoda gwiazda Borussii Dortmund – Erling Haaland.

Teoretycznie ten plan nie powinien mieć żadnych komplikacji, gdyż Norweg, już w tak młodym wieku, jest jednym z najlepszych napastników na świecie i na pewno wpasowałby się w drużynę Xaviego. Problemem jest jednak fakt, że jak donosi Fabrizio Romano, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych, warunkiem dokonania tego transferu jest zakwalifikowanie się Barcelony do Ligi Mistrzów w następnym sezonie.

Sytuacja Erlinga Haalanda

To wymaganie miał przekazać agent piłkarza – Mino Raiola podczas spotkania z Joanem Laportą – prezydentem Barcy oraz dyrektorem sportowym – Mateu Alemany. Relacje między oboma stronami są pozytywne i każda z nich przekazała swoje plany na nadchodzący czas. Istotnym czynnikiem tej transakcji może klauzula odstępnego, jaką Norweg ma zapisana w kontrakcie. Obowiązuje ona do czerwca 2022 roku, a jej wysokość wynosi 75 mln euro, co przy obecnej sytuacji finansowej klubu i tak może być nieosiągalną kwotą.

Sytuację napastnika bacznie obserwuje nie tylko Barcelona, ale także Real Madryt, Manchester United czy Manchester City.

