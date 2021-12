Hertha Berlin wygrała z Borussią Dortmund. Krzysztof Piątek był na ławce

Hertha Berlin traci tylko cztery punkty do strefy spadkowej. Krzysztof Piątek i spółka muszą szukać punktów, gdzie tylko się da i nawet mecze z takimi potęgami jak Borussia Dortmund powinny być dla ekipy ze stolicy Niemiec być okazją do wygrywania bez kalkulacji. Tak stało się tym razem. Niestety Krzysztof Piątek nie brał czynnego udziału w sukcesie swojej drużyny.

Bundesliga 2021/22. Pierwsza połowa na korzyść Borussii Dortmund

Wydawało się, że pierwsza połowa spotkania idealnie rozpocznie się dla Herthy Berlin. Gospodarze zdobyli bramkę już w 16. minucie, ale sędzia nie uznał trafienia, ponieważ VAR dopatrzył się spalonego. Piętnaście minut później z gola cieszyła się Borussia. Strzelcem gola okazał się Julian Brandt. Co ciekawe, w trzech ostatnich meczach, w których gola zdobył 25-letni Niemiec, klub z Dortmundu zaliczył dwie porażki i remis.

W drugiej połowie do głosu doszła Hertha Berlin, która zdominowała grę. Ishak Belfodil już w 51. minucie strzelił gola na 1:1. Do 70. minuty dubletem popisał się Marco RIchter, który walnie przyczynił się do sukcesu swojego klubu. Pod koniec spotkania nadzieję Borussii dał jeszcze Steffen Tigges, który zastąpił autora poprzedniego trafienia dla swojego klubu. Na nieszczęście fanów drużyny Marco Rose na tym zakończyło się strzelanie, a gospodarze zgarnęli trzy punkty i wygrali 3:2.

Krzysztof Piątek na wylocie z Herthy?

Niedawno „Sport Bild” podał, że Hertha Berlin przymierza się do rewolucji w swoim składzie. Na listę transferową wystawiono podobno siedmiu zawodników, w tym niestety reprezentant Polski Krzysztof Piątek.

