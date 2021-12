Transfery. Reprezentant Polski zagra w wielkim tureckim klubie? Konkretna oferta na stole

Wygląda na to, że już niebawem Krzysztof Piątek może zmienić klub. Reprezentant Polski nie radzi sobie w Bundeslidze i nie ma żadnych przesłanek co do tego, iż jego sytuacja mogłaby się niebawem zmienić.

W ostatnich tygodniach coraz częściej zaczęło się mówić i pisać o możliwym odejściu Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin. Polak ma niskie notowania u szkoleniowca drużyny ze stolicy Niemiec i w związku z tym powinien szukać nowego pracodawcy, aby zacząć regularnie grać. Jednym z kierunków, który może obrać, jest Turcja. Bundesliga. Krzysztof Piątek może odejść z Herthy Berlin Tamtejszy dziennik „Bild” pisał nawet, że Stara Dama wystawiła Biało-Czerwonego na listę transferową i nie zamierza robić mu żadnych przeszkód w opuszczeniu klubu. Warunkiem będzie oczywiście satysfakcjonująca oferta dla zespołu z Berlina. Piątka z Herthą łączy bowiem umowa obowiązująca aż do 2025 roku. Mimo tego nikt w stolicy Niemiec nie wiąże przyszłości z naszym reprezentantem, który od dłuższego czasu nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w podstawowej jedenastce. Sytuacja snajpera stała się szczególnie trudna w kilku ostatnich kolejkach, kiedy to pojawiał się na boisku wyłącznie w roli zmiennika albo nawet całe spotkania spędzał na ławce. Polak przegrywa rywalizację ze Stefanem Joveticiem oraz Ishakiem Belfodilem. W tym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach i strzelił tylko jednego gola. Transfery. Galatasaray chce wypożyczyć Krzysztofa Piątka Dlatego coraz bardziej realne staje się odejście Piątka z Herthy. Ta miała już otrzymać za niego konkretną ofertę. Turecki dziennikarz z portalu fanatik.com.tr twierdzi, że napastnik znalazł się na celowniku Galatasaray. Yakup Cinar pisze, że ten jeden z najbardziej utytułowanych klubów znad Bosforu chciałby wypożyczyć naszego reprezentanta z opcją wykupu. Galatasaray pilnie poszukuje typowej dziewiątki po tym jak Mbaye Diagne doznał poważnej kontuzji. Jego zastępca, Mostafa Mohamed, niebawem może z kolei wyjechać na Puchar Narodów Afryki. W tej chwili nie wiadomo jednak, jak na taki transfer zapatruje się Hertha. Piątek jest wyceniany na 15 milionów euro. Czytaj też:

Zmarł 13-letni zawodnik Znicza Pruszków. Trafił do szpitala dzień po meczu