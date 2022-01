Genialny Robert Lewandowski w meczu z FC Koeln. Historyczne osiągnięcie Polaka

15 stycznia będzie kolejną historyczną datą w karierze Roberta Lewandowskiego. Tego dnia zagrał w meczu Bayernu Monachium z FC Koeln i Polak był w nim zdecydowanie najlepszym z piłkarzy. Zdobył w nim trzy bramki i tym samym uzbierał ich aż 300 w karierze, jeśli chodzi o występy w Bundeslidze.

Hattrick Roberta Lewandowskiego w meczu Bayernu Monachium z FC Koeln

To właśnie kapitan reprezentacji Polski rozpoczął strzelanie w sobotnie popołudnie. Aby pierwszy raz trafić do siatki, wystarczyło mu jedynie dziewięć minut. Przy pierwszym trafieniu asystował mu Thomas Mueller. Akcja Niemca z lewej strony pozwoliła mu na wykonanie idealnego podania w pole karne, którego „Lewy” nie zmarnował.

Drugie trafienie dla Bawarczyków zanotował jednak ktoś inny, a konkretnie Corentin Tolisso. Dopiero po godzinie gry Lewandowski mógł cieszyć się z kolejnego trafienia. Tym razem kluczowe podanie do naszego rodaka wykonał Leroy Sane. Napastnik do spółki ze skrzydłowym wykorzystali ogromną dziurę w obronie przeciwników, dzięki czemu Polak z łatwością trafił do siatki.

300 goli Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze

Trzecie trafienie natomiast zaliczył około 10 minut później. Na kwadrans przed zakończeniem meczu miał na koncie hattricka. Kapitan Biało-Czerwonych wykorzystał jeszcze jedno genialne podanie od Sane. To właśnie skrzydłowy wykonał kluczową pracę w całej akcji, mijając po drodze do pola karnego FC Koeln kilku przeciwników. Na koniec wystawił futbolówkę niepilnowanemu Lewandowskiemu, a ten kolejny raz pokonał Marvina Schwabe. To trzecie trafienie „Lewego” było jednocześnie jego 300. w historii występów Polaka w Bundeslidze.

