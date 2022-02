Robert Lewandowski wspiera Ukrainę. Zagrał mecz ze specjalną opaską

Świat sportu aktywnie wspiera Ukrainę podczas brutalnej i nieuzasadnionej napaści rosyjskich wojsk. Na przykład po wygraniu turnieju WTA 1000 w Dosze Iga Świątek we wzruszający sposób odniosła się do całej sprawy. – Chciałabym wyrazić swoje wsparcie dla ludzi, którzy cierpią na Ukrainie. Ciężko mi nawet sobie wyobrazić to, co się dzieje w kraju obok mnie. Sport jest teraz najmniej ważny, ale będzie nas łączyć, przynosić radość. Mam nadzieję, że Ukraina wkrótce będzie bezpieczna – powiedziała na ceremonii zamknięcia nasza zawodniczka. Kolejnym już wyrazem wsparcia wykazał się również kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski.

Lewandowski ze specjalną opaską w meczu Bundesligi

Robert Lewandowski zdecydował się na specjalny gest podczas meczu Bundesligi przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Z racji nieobecności Manuela Neuera i Thomasa Muellera Polak pełnił w spotkaniu 24. kolejki rolę kapitana Bayernu Monachium. Oprócz zwykłej opaski oznaczającej tę funkcję, nasz reprezentant założył również opaskę w barwach ukraińskiej flagi. Lewandowski wyraźnie sprzeciwia się rosyjskiej agresji – napastnik stwierdził, że nie wyobraża sobie gry z reprezentacją Rosji. Przypomnijmy, PZPN w porozumieniu z zawodnikami poinformował, że nie będzie grał spotkania ze Sborną w eliminacjach do mistrzostw świata.

„To właściwa decyzja! Nie wyobrażam sobie rozegrania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji, gdy na Ukrainie trwa agresja zbrojna. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje” – napisał na Twitterze w języku polskim i angielskim napastnik Bayernu Monachium.

twittertwitterCzytaj też:

Wojna Rosja - Ukraina. Matty Cash zdecydował się na piękny gest. Wsparł Tomasza Kędziorę