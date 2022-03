Były gracz Bayernu zakpił z Roberta Lewandowskiego. Zarzucił Polakowi roszczeniową postawę

Robert Lewandowski i przedstawiciele Bayernu Monachium wciąż nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia obowiązującego do końca czerwca 2023 roku kontraktu. Polak chciałby wynegocjować dwuletnią umowę, na co może nie zgodzić się jego pracodawca, który nie ma zwyczaju podpisywać dłuższych niż na rok kontraktów z zawodnikami powyżej 30. roku życia.

Jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, a kapitan Biało-Czerwonych nie przedłuży kontraktu, prawdopodobnie jeszcze w letnim okienku transferowym zmieni barwy klubowe. Będzie to bowiem ostatnia okazja na uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży Polaka, który po wypełnieniu warunków umowy mógłby odejść z Monachium za darmo. Takiego scenariusza nie bierze pod uwagę Julian Nagelsmann. – Nie wyobrażam sobie tej drużyny bez Lewandowskiego. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli teraz powiem, że chciałbym z nim pracować jeszcze długo – stwierdził ostatnio trener Bayernu.

Bundesliga. Mario Basler zakpił z Roberta Lewandowskiego

Jak się okazało, saga z udziałem Lewandowskiego zaczęła irytować Mario Baslera. Był piłkarz, który w latach 1996-1999 występował w bawarskiej drużynie, nie krył gorzkich słów pod adresem Polaka. — Ile głosów uznania jeszcze chcesz? Władze klubu ciągle mówią o nim pozytywnie. Sygnalizują, że chcą przedłużyć kontrakt, a on zarabia najwięcej w drużynie. Czego jeszcze chcesz? – pytał Lewandowskiego w rozmowie ze sport1.de. – Może chcesz, żeby ci jeszcze obcinali paznokcie u stóp? – drwił.

Basler przekonywał, że nawet Gerd Mueller i Franz Beckenbauer grając w Bayernie nie mogli liczyć na takie uznanie, jak Lewandowski. – Odkąd istnieje Bayern, nikt nie był doceniany w takim stopniu – przekonywał.

