Trudne negocjacje Roberta Lewandowskiego z Bayernem. Taki jest cel jego agenta

Aktualny kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązuje do końca czerwca 2023 roku i na ten moment wiele wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. 33-latek może chcieć spróbować nowych wyzwań, dlatego pojawia się coraz więcej spekulacji o jego transferze do Barcelony. Głos w tej sprawie zabrał Christian Falk, dziennikarz niemieckiego „Bilda”, który zdradził, że działacze mistrzów Niemiec są poddenerwowani tym zamieszaniem. Kluczową rolę w nim odgrywa agent snajpera, Pini Zahavi.

Bayern Monachium może stracić najlepszego napastnika na świecie

Izraelczyk uznawany jest za jednego z najważniejszych menedżerów. Współpracuje z wieloma zawodnikami i przez lata udało mu się dokonać kilku spektakularnych transferów. Zdaniem Christiana Falka teraz próbuje on nastawić polskiego napastnika i Bayern Monachium przeciwko sobie. Podobnie zrobił przed rokiem z Davidem Alabą. Izraelski agent stara się przekonać „Lewego”, że Bawarczycy bardziej cenią innych piłkarzy niż jego. Co więcej, miał on powiedzieć 33-latkowi, że działacze chcieli go zastąpić Erlingiem Haalandem.

– Bayern postawił się w trochę złej pozycji negocjacyjnej po tym, jak stracili możliwość na zatrudnienie Erlinga Haalanda. Robert Lewandowski czekał na sygnał od dawna – zdradził dziennikarz. Ponadto kapitan naszej reprezentacji nie jest przekonany, że mistrzowie Niemiec zrobią wszystko, aby go zatrzymać. Kolejnym argumentem przemawiającym za odejściem jest chęć podjęcia nowych wyzwań. „Lewy” grając w Bayernie Monachium, zdobył wszystko, co było możliwe do wygrania. Dlatego też, gdyby Pini Zahavi przedstawił mu lepsze oferty finansowe z innych klubów niż Die Roten, napastnik mógłby nalegać na odejście.

Pini Zahavi przyjaźni się z prezydentem Barcelony i prezesem PSG

Według Christiana Falka, działacze mistrzów Niemiec zdają sobie sprawę z tego, że pozostanie Robert Lewandowskiego w Monachium nie jest oczywiste. W ostatnich dniach wiele mówi się o przenosinach 33-letniego Polaka do Barcelony. – Bayern traktuje to teraz bardzo, bardzo poważnie. Zainteresowanie Dumy Katalonii trochę ich denerwuje, ponieważ wiedzą, że Laporta i Zahavi są przyjaciółmi – wyjaśnił.

Jednocześnie dziennikarz „Bilda” wyjawił, że Robert Lewandowski jest otwarty na propozycje z innych klubów i podkreślił, że drużyną, która może włączyć do wyścigu po najlepszego napastnika na świecie jest PSG. – Zahavi ma również bardzo dobre relacje z Paryżem. Wciąż pozostaje on w stałym kontakcie z przedstawicielami klubu – zdradził. Paryżanie najprawdopodobniej będą szukać zastępstwa dla Kyliana Mbappe, który latem może odejść do Realu Madryt.

