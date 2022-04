Jest decyzja w sprawie walkowera Bayernu Monachium. Chodzi o aferę z meczu z Freiburgiem

Podczas meczu 28. kolejki Bundesligi pomiędzy SC Freiburg a Bayernem Monachium doszło do niecodziennej sytuacji. W pewnym momencie rywalizacji na murawie pojawiło się w jednym czasie dwunastu piłkarzy Die Roten. Błąd ten miał miejsce w trakcie dokonywania zmian, jednak szybko został naprawiony. Mimo to zamieszanie wzbudziło wiele kontrowersji. Bawarczycy ostatecznie pokonali drużynę Christiana Streicha 4:1.

Odrzucony wniosek

Po spotkaniu przedstawiciele ekipy z Freiburga złożyli oficjalny protest. Po kilku dniach Sąd Sportowy DFB wydał oświadczenie, w którym poinformował o odrzuceniu wniosku. Uzasadnienia klubu z południowo-zachodniej części Niemiec zostały uznane za bezpodstawne, ponieważ działacze oparli swoje odwołanie tylko na nieprzepisowej liczbie graczy znajdujących się na boisku.

„Sąd Sportowy DFB odrzucił odwołanie SC Freiburg od ws. pojedynku z Bayernem w postępowaniu jednoosobowym (…). Freiburg oparł swoje odwołanie na fakcie, że Bayern miał na boisku dwunastu zamiast dozwolonych jedenastu zawodników w trakcie zmiany” – czytamy w oświadczeniu.

twitter

Zdaniem Sądu Sportowego Bayern Monachium nie jest winien zaistniałej sytuacji. Bawarczycy nie mieli wpływu na to, że na boisku jest jeden piłkarz więcej, niż jest to dozwolone w przepisach. Ponadto, jak można przeczytać w orzeczeniu, nie zostały spełnione warunki, o których mówi paragraf 17 numer 2 Kodeksu Przepisów i Procedur DFB.

Jednocześnie sędziowie Sądu Sportowego podlegającego DFB orzekli, że zamieszanie powstało przez zaniedbanie obowiązków sędziów pracujących podczas tego meczu. Zatem to właśnie arbitrzy popełnili błąd, który doprowadził do kontynuowania spotkania w dwunastoosobowym składzie i dlatego też nie można pozytywnie przychylić się do wniosku o uznanie walkowera.

twitterCzytaj też:

Trudne negocjacje Roberta Lewandowskiego z Bayernem. Taki jest cel jego agenta