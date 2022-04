Lewandowski był niezadowolony. Narasta atmosfera konfliktu w Bayernie

Robert Lewandowski nadal nie zdecydował, co do swojej przyszłości w Bayernie. Jest to podyktowane głównie tym, że niemiecki klub nie wyszedł nadal z propozycją przedłużenia jego umowy. Według „Sport Bild” Pola ze spotkania z władzami wyszedł niezadowolony.

Temat Roberta Lewandowskiego w Bayernie stale nabiera tempa. Praktycznie z dnia na dzień pojawiło się o Polaku wiele informacji, włączając te o potencjalnym transferze do Barcelony i te, które przekazywały, że nasz napastnik rzekomo nie za bardzo jest lubiany w szatni niemieckiego klubu. Wszystko to oczywiście może być zgrabną narracją, narzucaną przez agenta napastnika, Piniego Zahaviego, który pragnie tylko wynegocjować dla reprezentanta Polski lepsze warunki w nowej umowie z mistrzem Niemiec. Nie zmienia to faktu, że spływają do nas kolejne informacje o obecnych relacjach Lewandowskiego z klubem. Nieudane spotkanie z zarządem? Lewandowski wyszedł niezadowolony Według „Sport Bild” Robert Lewandowski wyszedł ze spotkania z Olivierem Kahnem i Hasanem Salihamidziciem wyraźnie niezadowolony. Stało się tak dlatego, że podczas rozmowy nie poruszono sprawy nowego kontraktu, a jedynie rozmawiano o sprawach bieżących. Polak wie, że rozmowy kontraktowe prowadzą już Manuel Neuer i Thomas Mueller i sam czeka na swoją kolej, co według jego obozu jest ze strony klubu wyrazem braku szacunku. Jakie zagadnienia według „Bilda” mają być głównymi problemami w rozmowach? Przede wszystkim długość kontraktu – Lewandowski chciałby przedłużenia go o dwa lata, klub natomiast obstawałby przy opcji jednorocznej. Mistrz Niemiec spodziewa się poza tym, że Polak będzie domagał się porządnej podwyżki. Niemiecka prasa nie przewiduje konkretnej przyszłości Lewandowskiego. „Sport Bild” twierdzi, że równie prawdopodobne jest odejście kapitana reprezentacji Polski, jak i jego zostanie w Bayernie na kolejne lata. Czytaj też:

