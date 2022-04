Tomaszewski udzielił rady Lewandowskiemu. Porównał go też do Messiego

Robert Lewandowski jest ostatnio bohaterem wielu transferowych plotek. Dużo źródeł łączyło go z Barceloną, a niektóre z nich mówiły nawet, że Polak już doszedł do porozumienia z katalońskim klubem. Niezależnie czy to prawda, czy nie, fanem takiego rozwiązania z pewnością nie jest Jan Tomaszewski, który w rozmowie z „Super Expressem” jasno wyraził się na temat ewentualnych przenosin naszego napastnika do Blaugrany.

Tomaszewski: Robert nie powinien przechodzić do Barcelony

Stanowisko Tomaszewskiego w sprawie domniemanego transferu Lewandowskiego jest bardzo klarowne. – Wydaje mi się, że Robert nie powinien przechodzić do Barcelony, a taki ruch mógłby być sporym błędem – stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski. – Grając w lidze niemieckiej, stał się nie tylko ikoną w Niemczech, ale też zdobył tytuł najlepszego piłkarza świata (FIFA The Best przyp. red.). Tam też gruntował swoją pozycję i markę – argumentował swoją wypowiedź Tomaszewski.

Lewandowski może być jak Messi? To nie jest pozytywne porównanie

Tomaszewski stwierdził, że po raz pierwszy w historii zawodnik z zagranicy jest aż tak wielką ikoną Bayernu Monachium. – To nieprawdopodobne wyróżnienie. Przechodząc do Barcelony, mógłby popełnić błąd i nie poradzić sobie w lidze hiszpańskiej. Dobrym przykładem jest tutaj Messi, który odszedł do PSG. Gdyby do dziś grał w Barcelonie, byłby ikoną. A gdy przeszedł do Paryża, nie może się odnaleźć – powiedział były reprezentant Polski.

Czytaj też:

Maja Kuczyńska została mistrzynią Europy. Polka nie miała sobie równych