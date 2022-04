Bayern Monachium w walce o mistrzostwo. Podpowiadamy, gdzie i o której obejrzeć mecz z Arminią Bielefeld

Bayern Monachium stracił szansę na zdobycie w bieżącym sezonie dwóch tytułów. Pod koniec października podopieczni Juliana Nagelsmanna pożegnali się z Pucharem Niemiec, odpadając w drugiej rundzie po wysokiej porażce z Borussią Moenchengladbach. Bawarczycy nie zdołali też zawojować Ligi Mistrzów, gdzie Villarreal wyeliminował ich na etapie ćwierćfinałów. Mistrzowie Niemiec są jednak na dobrej drodze do zakończenia zmagań w Bundeslidze na pierwszym miejscu i na tym celu obecnie się koncentrują.

Bundesliga. Bayern Monachium przejdzie do historii?

Bayern ma o co grać, ponieważ stawką jest nie tylko kolejny triumf na krajowym podwórku, ale też przejście do historii. Przed rokiem ekipa z Monachium wywalczyła dziewiąty tytuł mistrzowski z rzędu, wyrównując tym samym rekord należący do Juventusu.

Mistrzowie Niemiec mogą już niebawem stać się hegemonem w tej klasyfikacji i wiele wskazuje na to, że nikt im nie przeszkodzi w realizacji zadania. Przed startem 30. kolejki podopieczni Nagelsmanna mieli aż dziewięć przewagi nad drugą Borussią Dortmund, co w perspektywie rozegrania jeszcze zaledwie pięciu spotkań do końca sezonu wydaje się być bezpieczną zaliczką.

Rywalem Bayernu w najbliższym meczu będzie Arminia Bielefeld, która walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej. Tak zmobilizowany przeciwnik, grający przed własną publicznością, może okazać się dla Bawarczyków trudnym rywalem. Tym bardziej że dwumecz z Villarreal obnażył słabości mistrzów Niemiec i potwierdził, że zespół z Allianz Arena znajduje się w kryzysie.

Bundesliga. Arminia Bielefeld – Bayern Monachium. Gdzie transmisja?

Wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Arminią Bielefeld zostanie rozegrany w niedzielę 17 kwietnia. Początek spotkania, które będzie transmitowane w Viaplay, już o godz. 15:30.

Czytaj też:

Piszczek skomentował plotki na temat Lewandowskiego. „Nie byłbym zdziwiony”