Agent Roberta Lewandowskiego spotkał się z władzami Bayernu. Wiadomo, jakie jest stanowisko klubu

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa po sezonie 2022/2023 i póki co trudno przesądzić, czy umowa zostanie przedłużona. Polak chciałby zostać w bawarskim klubie na kilka sezonów, z kolei władze mistrza Niemiec nie mają w zwyczaju podpisywać długich umów z zawodnikami powyżej 30. roku życia. To sprawiło, że sprawa utknęła w martwym punkcie, a przenosiny 33-latka do FC Barcelony zdają się być coraz bardziej realnym scenariuszem.

Transfery. Robert Lewandowski opuści Bayern?

Obie strony nie unikają jednak rozmów, a z doniesień niemieckiego dziennika „Bild” wynika, że w czwartek 28 kwietnia doszło do spotkania agenta piłkarza Piniego Zahaviego z prezesem Bayernu Oliverem Kahnem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem. Rozmowy miały trwać niemal 2,5 godziny i przebiegać w przyjaznej atmosferze.

Podczas spotkania nie zapadły żadne konkretne ustalenia w sprawie Lewandowskiego, ale władze Bayernu miały przedstawić jasne stanowisko, zgodnie z którym klub nie chce sprzedawać Polaka w najbliższym okienku transferowym. Agent piłkarza i przedstawiciele mistrza Niemiec mają zorganizować jeszcze kolejne spotkania, na których w dalszym ciągu będą dyskutować o przyszłości polskiego napastnika.

Jak zauważył na Twitterze Fabrizio Romano, Bayern wprawdzie chce zatrzymać Lewandowskiego w klubie, ale to nie zniechęca ekipy z Camp Nou. „Barcelona się nie poddaje” – napisał dziennikarz. Przypomnijmy, już wcześniej hiszpański dziennik „El Mundo Deportivo” donosił, że Duma Katalonii jest gotowa przystać na żądania Polaka i zaoferować mu kilkuletni kontrakt.

Czytaj też:

Hiszpańskie media: Robert Lewandowski przedstawił swoje żądania. Wiadomo, czego chce od FC Barcelony