Efektowne zagranie Roberta Lewandowskiego. To nagranie powinno być odtwarzane młodym piłkarzom

Dzięki wygranej z Borussią Dortmund piłkarze Bayernu Monachium zapewnili sobie tytuł mistrzowski na kilka kolejek przed zakończeniem sezonu. Bawarczycy pobili przy tym rekord, ponieważ jako pierwszy zespół reprezentujący jedną z pięciu najsilniejszych lig europejskich wygrali mistrzostwo po raz dziesiąty z rzędu. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i w ostatnich spotkaniach sezonu chcą potwierdzić swoją dominację w Bundeslidze.

Bundesliga. Robert Lewandowski nadal w formie

Bayern ma do rozegrania jeszcze trzy mecze ligowe. Pierwsze z nich zaplanowano już na sobotę 30 kwietnia, a mistrzowie Niemiec zmierzą się w nim z Mainz. I chociaż Robert Lewandowski nie pojawił się na pierwszym treningu po meczu z Borussią z powodu przeziębienia, to wiele wskazuje na to, że w starciu z Mainz szkoleniowiec będzie mógł skorzystać z jego usług. Polak najwyraźniej szybko wrócił do pełnej dyspozycji, ponieważ podczas gierki meczowej popisał się efektownym zagraniem.

Na nagraniu zamieszczonym na Twitterze widać, jak 33-latek dochodzi do zagrania z lewego skrzydła i pokonuje Manuela Neuera strzałem tzw. krzyżakiem. Uderzenie było na tyle precyzyjne i zaskakujące, że niemiecki bramkarz nie był w stanie skutecznie interweniować.

Bundesliga. Robert Lewandowski odejdzie?

Niewykluczone, że mecz z Mainz będzie jednym z ostatnich spotkań Lewandowskiego w barwach Bayernu. Coraz więcej mówi się o możliwym transferze napastnika do FC Barcelony, która jest zainteresowana ściągnięciem snajpera. Władze klubu z Camp Nou miały już nawet przystać na żądania Polaka, który chciałby podpisać kilkuletni kontrakt.

