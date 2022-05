Jerzy Dudek zaskoczył ws. Roberta Lewandowskiego. W tym klubie widziałby polskiego napastnika

Robert Lewandowski jeszcze nigdy nie był tak blisko odejścia z Bayernu Monachium. O jego planach zmiany otoczenia mówiło się już parokrotnie, ale w tym sezonie sprawę skomentował sam zainteresowany. – W 100 procentach tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że mecz z Wolfsburgiem mógł być moim ostatnim w koszulce Bayernu. Mam jednak jeszcze rok kontraktu… W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej – powiedział Polak w rozmowie z Viaplay.

„Lewy” nie mówi o tym, że „z pewnością” przejdzie do innego klubu, ponieważ nadal ma rok kontraktu z Bayernem Monachium. Polak jest świadom tego, że klub może zablokować jego transferowe ambicje. Sprawę Lewandowskiego skomentował w swoim felietonie „Przeglądu Sportowego” Jerzy Dudek, były bramkarz Liverpoolu, Realu Madryt i reprezentacji Polski.

Jerzy Dudek rozumie Roberta Lewandowskiego. „Każdemu po latach może się znudzić”

W felietonie Jerzego Dudka nie mogło zabraknąć miejsca na temat Roberta Lewandowskiego, który prawdopodobnie opuści w tym roku Bayern Monachium. Były bramkarz Liverpoolu rozumie motywacje Polaka. „Wiadomo, że każdemu po latach może się znudzić dane miejsce. Robert zdobywa bramki w Bundeslidze bez większego wysiłku, a kolejne mistrzostwa Niemiec mogły mu spowszechnieć” – powiedział ekspert.

W dalszej części swojego wywodu Dudek rozpoczął rozważania dotyczące najlepszego wyboru dla Polaka. „Najgłośniej mówi się o Barcelonie, ale ona przegrywa w ostatnim czasie rywalizację z Realem. Erling Haaland poszedł do Manchesteru City, w drużynie Królewskich jest Karim Benzema, Manchester United nie gwarantuje w tym momencie walki o najwyższe trofea, może sytuacja zmieni się za rok, jeśli dobrą pracę wykona Erik ten Hag” – napisał Dudek.

Dudek chce Lewandowskiego w Liverpoolu

Jerzy Dudek uważa, że najlepszym wyborem dla Roberta Lewandowskiego byłaby gra w Premier League. „Chciałbym, żeby »Lewy« przeszedł do Liverpoolu.Lewy podniósłby wartość The Reds. Za rok Klopp wciąż będzie miał przed sobą trzyletni kontrakt, a wizja wzięcia Polaka za darmo jest bardzo kusząca” – napisał były bramkarz Liverpoolu, który twierdzi, że Polak zmieni klub dopiero po wypełnieniu kontraktu z Bayernem. – Nie dziwię się Lewandowskiemu, że chce wyjść ze strefy komfortu, jaką stała się dla niego Bundesliga. Oczywiście, ktoś powie, że to ryzyko, zwłaszcza patrząc na Leo Messiego i jego transfer do PSG, ale uważam, że Robert ma inną mentalność od Argentyńczyka. Jest bardziej otwarty i nie spodziewam się w jego przypadku żadnych problemów z aklimatyzacją – podsumował w felietonie dla „Przeglądu Sportowego” Jerzy Dudek.

Czytaj też:

Legenda Bayernu grzmi po decyzji Lewandowskiego. Padły gorzkie słowa