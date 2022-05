Legenda Bayernu Monachium atakuje klubowych działaczy. Poszło o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zakończył kolejny sezon Bundesligi. Polski napastnik zdobył swój dziesiąty tytuł mistrzowski. Po zakończonym meczu z VfL Wolfsburg (2:2) powiedział, że mógł być to jego ostatni mecz w barwach Die Roten. 33-latek zapowiedział, że nie chce przedłużyć wygasającej w czerwcu przyszłego roku umowy. Jak wynika z medialnych doniesień, „Lewy” naciska na Bawarczyków i próbuje ich przekonać, aby ci sprzedali go już podczas najbliższego okna transferowego. Na ten moment jednak działacze Bayernu Monachium są nieugięci. Zarzekają się, że nie pozwolą kapitanowi reprezentacji Polski odejść przed końcem kontraktu.

Lothar Matthaeus krytykuje włodarzy Bayernu

Od początku zamieszania wokół Roberta Lewandowskiego przedstawiciele monachijskiej drużyny byli krytykowani przez kibiców oraz wielu ekspertów, którzy uważają, że Die Roten powinni spełnić żądania polskiego zawodnika. Teraz do tej grupy dołączył Lothar Matthaeus. Były wybitny piłkarz oraz jedna z legend obecnego mistrza Niemiec winą za nieudane negocjacje z 33-latkiem obarcza działaczy Bayernu Monachium. Jego zdaniem już kilka miesięcy powinni byli dać napastnikowi wyraźnie do zrozumienia, że chcą przedłużyć z nim wygasający za rok kontrakt. „Lewandowski nie interesuje się już Bayernem. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę wszystkie kłótnie, utratę jakości i oczywiste próby ściągnięcia do klubu Haalanda” – napisał w felietonie dla Sky.

Po chwili dodał, że kapitan reprezentacji Polski niezwykle rzadko bywa kontuzjowany, ponieważ jest obsesyjnym profesjonalistą, który dba o siebie pod każdym względem. Jak również zauważył, Polak jest w takiej dyspozycji, jakby miał dopiero 30 lat. Następnie Lothar Matthaeus zwrócił uwagę na gigantyczną wartość marketingową Roberta Lewandowskiego. „Jest gwiazdą Bayernu pod względem marketingowym, jak i sportowym. Ilu było takich zawodników w przeciągu ostatnich 30 lat? Teraz w końcu jest jeden i traktuje się go w niewłaściwy sposób” – ocenił Niemiec.

Legendarny zawodnik uważa, że klub powinien zrobić wszystko, aby zatrzymać w swoich szeregach takiego piłkarza, jak polski napastnik, który w końcu był dwukrotnie w ostatnim czasie wybierany najlepszym graczem na świecie. Niemiec skrytykował także politykę monachijczyków, którzy zawodnikom po 30. roku życia nie oferują długoletnich umów. „Nie wszystkich piłkarzy musi się traktować jedną miarą. Między piłkarzami są przecież różnice. Czasami w życiu trzeba zrobić jakiś wyjątek” – podsumował.

Czytaj też:

Jerzy Dudek zaskoczył ws. Roberta Lewandowskiego. W tym klubie widziałby polskiego napastnika